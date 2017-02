Đơn vị tổ chức phủ nhận phóng sinh 10 tấn cá ra sông Hồng

Người dân đổ về bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội) tham dự lễ phóng sinh ngày 5/2 (ảnh: Lê Anh Dũng)

Theo thông tin báo chí, sáng 5/2/2017 (mồng 9 tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người dân đã đổ về bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội) tham dự lễ phóng sinh do một nhà chùa tổ chức. 8 xe tải chở gần 10 tấn cá đã được phóng sinh ra sông Hồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Thuận, Trưởng tiểu ban quản lý khu di tích Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho hay, ngày 5/2, có diễn ra lễ phóng sinh ở trước cửa làng Bát Tràng. Tuy nhiên, số lượng cá thả ra sông Hồng không nhiều.

Lễ phóng sinh do trụ trì chùa Linh Ứng (hay còn gọi là chùa Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức. Trước khi tổ chức lễ phóng sinh, trụ trì chùa đã báo cáo và xin phép lãnh đạo xã Bát Tràng mượn địa điểm trước cửa đình Bát Tràng tổ chức buổi lễ.

“Năm 2016, các sư thầy cũng tổ chức lễ phóng sinh và người dân có mang cá ra thả cá ở địa điểm trên. Đây là năm thứ 2 tổ chức lễ phóng sinh ở trước cửa đình Bát Tràng. Tôi thấy người dân thả cá trôi, trắm, trê… ra sông Hồng. Còn về số lượng cụ thể bao nhiêu tấn cá, nguồn gốc, kinh phí ở đâu tôi không nắm rõ”, ông Thuận thông tin.

Lễ phóng sinh sáng 5/2 thu hút hơn 1.000 phật tử tham dự (ảnh: Lê Anh Dũng)

Theo ông Thuận, khi người dân phóng sinh cá ra sông, lực lượng chức năng có mặt, tuy nhiên, không thể kiểm soát hết được việc ai thả con cá gì, bao nhiêu kg cá.

Sư thầy Thích Đàm Thu, trụ trì chùa Linh Ứng, quận Hoàng Mai cho biết, lễ phóng sinh được tổ chức với mục đích cầu bình an cho người dân. Lễ phóng sinh sáng 5/2 thu hút hơn 1.000 phật tử tham dự.

“Cá phóng sinh ra sông Hồng là do người dân ở gần khu vực và các tỉnh thành lân cận tự nguyện mua ở chợ sau đó mang đến bến sông mời các thầy làm lễ xong rồi phóng sinh ra sông. Nhà chùa không mua cá về phóng sinh ra sông”, sư thầy Đàm Thu nói.

Một số thông tin nói rằng, trong lễ phóng sinh 8 xe tải chở cá đến, với gần 10 tấn cá được phóng sinh ra sông.

Sư thầy Đàm Thu nói thêm: “Không có chuyện 8 xe tải chở cá đến rồi phóng sinh ra sông Hồng. Thông tin đó hoàn toàn không chính xác. Mỗi người dân chỉ mang vài con cá đến làm lễ cúng rồi phóng sinh, không có ai mang vài chục cân cá đến thả ra sông".

Theo sư thầy Đàm Thu, cá người dân mang đến làm lễ bao gồm nhiều loại khác nhau như cá rói, cá trắm loại nhỏ (chỉ khoảng 1-2 lạng/1 con).

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Phạm Văn May, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho hay, trước khi lễ phóng sinh diễn ra, đơn vị tổ chức đã có xin phép chính quyền địa phương và được sự đồng ý. Lực lượng công an cũng có mặt trong buổi lễ phóng sinh đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Còn về con số cụ thể bao nhiêu kg cá thả ra sông Hồng trong lễ phóng sinh, ông May cho biết, sẽ cho rà soát lại và có báo cáo sau.