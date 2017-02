Độc đáo lễ hội cả làng rủ nhau chạy lấy lửa trong đêm

Hàng trăm người cùng nhau tham dự lễ lấy lửa với quan niệm mang lửa từ việc đốt vàng mã ở đình làng sẽ mang đến may mắn và tài lộc cho gia đình trong năm mới.

Đã thành thông lệ từ lâu, cứ vào đêm 11 tháng Giêng, người dân làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông) lại nhộn nhịp rủ nhau ra đình xin lửa về nhà lấy may trong dịp đầu năm.

Lễ hội của làng kéo dài từ ngày mùng 7 đến hết 11 tháng Giêng. Theo phong thục, trong ngày cuối cùng của dịp lễ hội đầu xuân, các cụ cao niên trong làng sẽ mang đồ vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế ra giữa sân đình hóa; còn hương, nến được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về bàn thờ gia đình.

Đúng 21 giờ đêm, toàn bộ vàng mã được đem ra trước sân đình, chuẩn bị cho lễ hội truyền thống.

Toàn bộ vàng mã được hóa tạo thành một đống lửa to trước cổng đình để mọi người cùng đến xin lửa.

Ngọn lửa tượng trưng cho sự ấm no, may mắn. Dân làng ai cũng muốn được chia lửa đầu tiên. Những bó hương này sẽ được lấy lửa và mang về nhà cắm trên bàn thờ gia tiên. Để may mắn, từ lúc lấy được lửa đến lúc mang về nhà, hương không được tắt.

Với quan niệm xin lộc phải xin từ gốc nên người dân hò nhau xin lửa từ khi bó đuốc được đưa từ đền ra.

Nét độc đáo của lễ hội đó là ai cũng muốn xin lộc nhưng không hề xảy ra chuyện tranh giành. Mọi người thường vun lửa cho nhau, người ở trong sẽ đưa lửa cho người ở ngoài để thể hiện tình làng nghĩa xóm.

Sau khi xin được lửa, mọi người phải đi thật nhanh về nhà hoặc tìm mọi cách giữ được lửa cho đến khi đưa lên bàn thờ tổ tiên.

Để có thể nhanh chóng mang lửa về nhà, nhiều người đi xe máy, xe đạp điện để tiết kiệm thời gian.

Thời gian làm lễ hóa vàng mã diễn ra khoảng 15 phút. Theo cụ chủ tế Nguyễn Văn Phú, lễ lấy đỏ không chỉ mang lại may mắn cho mọi người mà cả năm gia đình sẽ thuận buồm xuôi gió. "Người lớn xin lửa để làm ăn phát đạt, người già có sức khỏe, trẻ em thông minh, học giỏi hơn", cụ Phú phấn khởi chia sẻ.