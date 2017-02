Điều tra vụ đâm trọng thương người cứu cô gái bị TNGT

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo Công an tỉnh này khẩn trương điều tra làm rõ thông tin, người cứu cô gái gặp tai nạn giao thông bị đâm trọng thương.

Thông tin anh Sơn (người trong ảnh) cứu người nhưng lại bị đâm trọng thương chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 14.2, UBND tỉnh Bắc Ninh có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh Bắc Ninh, Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh và UBND huyện Thuận Thành. Trong đó, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra xác minh về vụ việc báo chí phản ánh, một nam thanh niên đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu nhưng sau đó bị đâm trọng thương.

Ông Quỳnh yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm đối tượng gây ra sự việc trong trường hợp kết quả điều tra đúng như thông tin báo chí phản ánh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND huyện Thuận Thành xác minh thông tin, kịp thời thăm hỏi động viên người bị hại.

Trước đó, một số báo phản ánh việc, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thường trú huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) trên đường thuộc địa phận phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh thì thấy một cô gái gặp tai nạn ngất ra đường sau khi va chạm với một xe taxi.

Chứng kiến vụ tai nạn, anh Sơn đưa cô gái tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành cấp cứu. Trong lúc anh Sơn đang làm thủ tục nhập viện cho cô gái, bất ngờ có một thanh niên được cho là quen biết với nạn nhân tìm đến.

Người thanh niên cho rằng anh Sơn là người gây tai nạn nên đã dùng dao đâm một nhát vào lưng anh Sơn rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành sơ cứu cho anh Sơn và chuyển gấp bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để chữa trị.

Liên quan vụ việc trên, trong ngày 14.2, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Bắc Ninh đề nghị người đứng đầu chính quyền địa phương yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh và thông tin kịp thời tới các cơ quan thông tấn, báo chí về vụ việc nêu trên.