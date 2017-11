Diễn biến đầy bất ngờ vụ hai cô gái đi uống cà phê bị đưa vào trung tâm xã hội

Hai cô gái bị “đẩy” vào trung tâm xã hội vì “tội” đi uống cà phê không mang theo giấy tờ tùy thân

Liên quan đến vụ việc “2 cô gái đi uống cà phê không mang theo giấy tờ tùy thân bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM”, UBND quận Thủ Đức vừa ra thông báo xử lý với Chủ tịch UBND phường Tam Bình và những cán bộ, công chức có liên quan.

Theo UBND quận Thủ Đức, sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Tam Bình đã tổ chức họp cơ quan để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân có liên quan.

Các lãnh đạo và công chức, nhân viên UBND phường Tam Bình có liên quan gồm: ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch phường; ông Nguyễn Tăng Cường, Bí thư Đoàn phường và ông Lưu Kim Dậu, cán bộ không chuyên trách (phụ trách công tác phòng chống tệ nạn phường).

Hội đồng kỷ luật phường cũng đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Lưu Kim Dậu, cán bộ không chuyên trách, phụ trách phòng, chống tệ nạn xã hội phường với hình thức khiển trách.

Đối với ông Nguyễn Tăng Cường - Bí thư Đoàn phuờng, đại diện đoàn thể ký vào biên bản xác nhận đối tuợng xã hội không nơi nuơng tựa cần đuợc giúp đỡ, hội đồng kỷ luật phường đã phân tích, xem xét không kỷ luật và yêu cầu ông Cường phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thục hiện công tác phối hợp tại đơn vị.

UBND phường Tam Bình sau đó đã lập hồ sơ báo cáo kết quả xem xét đối với ông Cường và ông Dậu cùng bản tự kiểm điểm của Chủ tịch phường Lê Nguyễn Trọng Quốc về UBND quận Thủ Đức.

Trung tâm xã hội nơi hai cô gái bị “nhốt” 1 tuần trước khi được cho hồi gia

Ngày 18.10, Hội đồng kỷ luật quận Thủ Đức đã họp để xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân theo quy định, với kết luận như sau:

Theo đó, ông Quốc với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan, có sai sót khi chỉ đạo giải quyết vụ việc chưa đảm bảo theo quy định, tập thể đã phân tích làm rõ trách nhiệm của cá nhân và quyết định… không kỷ luật, mà chỉ bị nghiêm khắc phê bình và cắt thi đua năm 2017.

“Việc không xử lý kỷ luật không có nghĩa là không có khuyết điểm, thiếu sót, do đó, đề nghị ông Lê Nguyễn Trọng Quốc phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tự soi rọi, xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong công tác lãnh đạo, điều hành tại đơn vị trong thời gian tới”, quyết định của hội đồng kỷ luật nêu.

Đối với các công chức, nhân viên liên quan: Thống nhất kết quả xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Lưu Kim Dậu, cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội phường Tam Bình. Nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Tăng Cường, Bí thư Đoàn TNCS TP.HCM phường Tam Bình.

Đối với các bộ, chiến sĩ Công an phường Tam Bình, công an quận Thủ Đức đã chủ trì Hội nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến vụ việc và phân tích, đánh giá tính chất vụ việc. Qua đó, rút kinh nghiệm chung, chấn chỉnh tất cả các cá nhân có liên quan đến vụ việc. Công an Quận đã hoàn tất hồ sơ, báo cáo về Công an TP.HCM để xử lý theo quy định.

Trước đó, thực hiện kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm tội phạm hình sự trên địa bàn, lúc 16h ngày 18.9, tổ công tác của công an phường phường Tam Bình kiểm tra hành chính quán cà phê trên đường D chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (khu phố 5).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác yêu hai cô gái Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi) và Ngô Thị Kiều (16 tuổi) xuất trình các loại giấy tờ tùy thân để kiểm tra, nhưng cả hai không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào nên mời cả hai cô gái về trụ sở công an phường làm việc.

Do không có giấy tờ tùy thân và không có người thân đến bảo lãnh nên đến 19h45 cùng ngày, Công an phường phối hợp với cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội của phường đã lập hồ sơ hai cô gái vào diện “vô gia cư” và đưa cả 2 vào Trung tâm HTXH TP.HCM.

Đến ngày 27.9, sau 1 tuần, cả hai cô gái mới được Trung tâm HTXH TP giải quyết cho hồi gia mặc dù trước đó người thân của hai cô gái đã nộp đủ các loại các giấy tờ xin bảo lãnh nhưng không được.