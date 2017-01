Đi chơi Tết, phát hiện người phụ nữ treo cổ bên bìa rừng

Sự kiện: Nghệ An

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên.

Chiều 30/1, thông tin từ Công an xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu (Nghệ An) cho biết, tại địa phương mới xảy ra vụ một người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ bên bìa rừng.

Thông tin ban đầu, sáng 30/1 một số người dân xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu khi đang đi chơi Tết, tá hỏa phát hiện thi thể một người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ngay cạnh bìa rừng địa phương.

Ngay sau đó, người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp với công an địa phương để điều tra đồng thời báo cho Công an tỉnh Nghệ Án về vụ việc trên.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính nạn nhân.