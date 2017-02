Đền Trần chật cứng du khách trước giờ khai ấn

Trước giờ khai ấn, hàng ngàn người dân đổ về đền Trần dâng lễ

Lễ hội đền Trần năm 2017 được tổ chức từ ngày 7-12/2 (tức 11-16 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Lễ khai ấn sẽ diễn ra vào giờ Tý, đêm 14 tháng Giêng.

Ghi nhận của phóng viên, từ chiều 10/2, nhiều người dân, du khách đã đổ về đền Trần, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định dâng lễ, cầu tài lộc. Tại khu vực đền Cố Trạch, đền Thiên Trường chật cứng du khách. Nhiều người dân xếp thành hàng nối đuôi nhau vào trong đền làm lễ.

Bà Phạm Thị Hoa (42 tuổi), quê ở huyện Nam Trực, Nam Định cho biết, năm nay, bà cùng một số người bạn đến dâng lễ, cầu tài lộc sớm.

“Năm 2016, chúng tôi đi đền Trần vào buổi đêm nên rất đông, cảnh chen lấn xảy ra khiến nhiều người ngộp thở. Năm nay, rút kinh nghiệm, chúng tôi đến dâng lễ ban ngày sau đó về nhà người thân chơi chờ đến sáng hôm sau mới ra xin ấn để tránh cảnh chen lấn”, bà Hoa nói.

Nhiều người dân chuẩn bị đồ lễ hoa quả, tiền vàng vào đền Trần cúng

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đền Trần năm 2017 cho biết, hơn 2.000 chiến sĩ công an, quân đội, bảo vệ dân phố được huy động đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội đền Trần.

Trong đêm khai ấn, lực lượng chức năng bố trí 23 chốt chặn đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và du khách. Các hàng rào sắt được dựng trước đền Trần, chỉ để một lối đi chính vào cổng đền.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng bố trí 2 bãi gửi xe trước cửa đền Trần, với sức chứa 5.500 phương tiện phục vụ nhân dân, du khách. Giá gửi xe thu theo quy định của thành phố và có bảng niêm yết giá trước khu vực đền Trần.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định cho biết thêm, đơn vị huy động hơn 200 chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia phân luồng, đảm bảo giao thông trong đêm khai ấn.

“Tùy vào tình hình thực tế, chúng tôi sẽ phân luồng, hướng dẫn một số xe tải, xe container, xe khách không đi vào tuyến đường chính qua đền Trần để giảm thiểu ách tắc giao thông”, ông Dũng nói.

Lượng người đổ về đền Trần đông nên du khách phải đội lễ lên đầu để tránh va chạm

Du khách khấn vái trước đền Thiên Trường

Phía trong đền Thiên Trường chật cứng du khách

Nhiều người dân có mặt tại khu vực viết sớ

Lễ mang đi cùng phần lớn là hoa quả

Hàng rào chắn phía trước đền Trần.