Danh sách các quan chức tỉnh Sơn La bị bắt giam

Liên quan đến các sai phạm về bồi thường đất đai tại dự án thủy điện Sơn La, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố 17 bị can (trong đó một giám đốc và hai phó giám đốc sở), bắt tạm giam 14 người, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 người, người còn lại “chưa thực hiện được các biện pháp tố tụng theo quy định”.

Thượng tá Trần Thanh Sơn cung cấp thông tin cho báo chí

Tại buổi họp cung cấp thông tin, nhiều cơ quan báo chí đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến vụ việc, điển hình như: thiệt hại cho nhà nước do các bị can gây ra tại dự án là bao nhiêu; vai trò cụ thể của các bị can như thế nào; trước khi được bổ nhiệm, một số bị can từng bị tố cáo có hành vi sai phạm liên quan đến dự án, phía tỉnh và công an có nắm được không;…

Tuy nhiên, hầu hết các câu hỏi đều được Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Sơn La, cho hay đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp chi tiết. Về hành vi của các bị can, các cơ quan tố tụng xác định có đủ cơ sở để khởi tố hình sự.

Đối với các trường hợp là đảng viên, việc khởi tố bị can và tạm giam thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng; về mặt chính quyền, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang xử lý theo quy định” – Thượng tá Sơn cho hay.

Ông Phan Tiến Diện, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La, một trong 17 bị can bị khởi tố. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Cụ thể, 12 bị can bị khởi tố tội Cố ý làm trái:

1. Trương Tuấn Dũng (SN 1960), nguyên phó chủ tịch huyện Mường La, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La, đã bị bắt giam.

2. Phan Tiến Diện (SN 1975), nguyên phí chủ tịch thường trực huyện Mường La, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La, đã bị bắt giam.

3. Phan Đức Chính (SN 1961), trưởng phòng TN&MT huyện Mường La.

4. Phan Xuân Khoa (SN 1974), phó trưởng ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La.

5. Trần Mạnh Trì (SN 1977), phó trưởng ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La

6. Mai Văn Quang (SN 1973), phó giám đốc Văn phòng đăng kí đất đai, Sở TN&MT tỉnh Sơn La.

7. Bùi Văn Tân (SN 1979), tổ trưởng tổ đo đạc, Phòng kĩ thuật, Văn phòng đăng kí đất đai, Sở TN&MT tỉnh Sơn La.

8. Vũ Hồng Giang (SN 1984), nhóm trưởng thuộc tổ đo đạc công ty CP tư vấn và đo đạc Bảo Bình.

9. Nguyễn Văn Thanh (SN 1970), phó trưởng phòng kĩ thuật, trung tâm kĩ thuật, sở TN&MT tỉnh Sơn La.

10. Lê Quang Duy (SN 1986), cán bộ thành viên tổ thẩm định, phòng TN&MT huyện Mường La.

11. Ngô Xuân Vân (SN 1964), chuyên viên tổ thẩm định phòng TN&MT huyện Mường La.

12. Tòng Văn Thành (SN 1979), nguyên trưởng phòng TN&MT huyện Mường La, bí thư đảng bộ xã Chiềng Hoa, huyện Mường La.

Bốn bị can bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm:

1. Triệu Ngọc Hoan (SN 1958), giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La, đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Sòi Ngọc Hùng (SN 1967), giám đốc Văn phòng đăng kí đất đai, Sở TN&MT tỉnh Sơn La.

3. Đỗ Tiến Đồng (SN 1978), giám đốc trung tâm kĩ thuật, Sở TN&MT tỉnh Sơn La.

4. Cà Văn Tỉnh (SN 1979), nguyên cán bộ địa chính xã Tạ Bú, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Tạ Bú.