Xô xát với bạn gái, người đàn ông bị gán tội bắt cóc

Ngày 9.6.2017, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị người dân vây giữ tại đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và “cáo buộc” người này vừa ép xe một phụ nữ để bắt cóc cháu bé đi cùng. Một số người quá khích còn đánh nam thanh niên.

UBND phường Lạch Tray bác bỏ thông tin bắt cóc và cho biết cô gái và nam thanh niên có biết nhau.

Lãnh đạo UBND phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) sau đó cho biết, nam thanh niên bị cho là bắt cóc và cô gái trong đoạn clip có quen biết nhau. Do mâu thuẫn xích mích tình cảm nên cô gái và nam thanh niên đánh nhau. Thấy mẹ đang đánh, cãi nhau nên cháu bé khóc chứ không phải bắt cóc.

Đi xin việc bị đánh oan vì dân tưởng bắt cóc trẻ em

Ngày 7.7.2017, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng công an giải cứu hai thanh niên bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Sau khi nắm được thông tin sự việc, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường dẫn hai thanh niên về trụ sở để làm rõ.

Qua điều tra, Công an huyện Yên Phong làm rõ, hai thanh niên đến nộp hồ sơ việc làm tại gia đình bé gái 7 tuổi. Khi 2 thanh niên nhờ cháu bé đưa đến chỗ người bố để nộp hồ sơ thì người dân hiểu nhầm bắt cóc trẻ em nên đánh 2 thanh niên.

Công an giải cứu người phụ nữ bị dân vu oan bắt cóc bé 2 tuổi

Ngày 29.7.2017, do có quen biết từ trước nên bà Đào Thị Danh (SN 1969, ở xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tới gia đình ông Thân Văn Kính (ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) lấy nợ.

Rất đông người dân tới tập trung không cho lực lượng công an đưa bà Danh rời khỏi hiện trường.

Tới nơi bà Danh không thấy ai ở nhà nên bế cháu Ngữ (2 tuổi, cháu ngoại ông Kính) sang chơi ở nhà hàng xóm cách nhà ông Kính 300 mét. Khi chị Giá (mẹ cháu Ngữ) về không thấy con và nghe em trai nói trước đó có một phụ nữ chở cháu Ngữ đi nên chị Giá đã hô hoán con bị bắt cóc.

Tìm thấy cháu Ngữ, người dân cho rằng bà Danh bắt cóc cháu Ngữ nên đã xông vào đánh bà Danh, không cho công an xã đưa bà Danh về trụ sở.

Công an huyện Can Lộc sau đó huy động lực lượng tới bảo vệ, giải cứu bà Danh. Qua điều tra, Công an huyện Can Lộc kết luận bà Danh không bắt cóc hay chiếm đoạt trẻ em.

Hai phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con

Trưa 22.7.2017, chị Lê Thị Bảy (SN 1977, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) đi bán tăm gây quỹ từ thiện tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Hình ảnh 2 người phụ nữ bị người dân đánh oan ở Sóc Sơn vì nghi bắt cóc trẻ con. (Ảnh chụp màn hình)

Khi chào bán tăm, chị Bảy có gọi một cháu bé chơi ở sân để hỏi xem bố mẹ có nhà không. Thấy người lạ hỏi chuyện cháu bé, hàng xóm đã vu cho 2 người phụ nữ là bắt cóc trẻ con nên người dân đã đánh chị Bảy và bà Phúc bầm dập cơ thể.

Vào cuộc điều tra, Công an Sóc Sơn kết luận, chị Bảy và bà Phúc không bắt cóc trẻ em.

Dân đốt xe sang vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

Chiều 20.7, anh Trịnh Mạnh Hải (một doanh nhân) cùng lái xe Lê Văn Nam đi xe ô tô về nhà vợ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương chơi.

Khi đi qua địa bàn xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà) anh Hải xuống xe vào một cửa hàng bán đồ gỗ của chị Quyên (người địa phương) xem hàng. Tuy nhiên, trong khi đang trao đổi với anh Hải, chị Quyên thấy chóng mặt, mệt mỏi. Nghĩ mình bị thôi miên như một số thông tin đã đọc trên mạng xã hội nên chị Quyên liền chạy sang hàng xóm tri hô mọi người đến cứu.

Hình ảnh chiếc ô tô bị đập phá và cháy rụi trơ khung sắt ở địa bàn xã Hồng Lạc.

Thấy chị Quyên cầu cứu, nhiều người đã kéo đến đòi đánh anh Hải và anh Nam. Một số đối tượng quá khích đã kích động một số người lật xe ô tô của anh Hải xuống ruộng, đốt cháy vì cho rằng những người đi ô tô thôi miên, bắt cóc trẻ em.

Vào cuộc điều tra, Công an Hải Dương xác định anh Hải và anh Nam không có hành vi thôi miên hay bắt cóc trẻ em.