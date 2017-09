Ngày 7-9, Công an phường 12 (quận 5, TP HCM) lấy lời khai 3 người phụ nữđể làm rõ vụ đánh ghen gây náo loạn tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, nhiều bệnh nhân chờ khám bệnh trước Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5) thì có 3 người phụ nữ với vẻ mặt hung hăng bước vào chửi bới rồi hành hung một người phụ nữ đang chuẩn bị khám bệnh gây náo loạn cả bệnh viện.

Vụ đánh ghen gây náo loạn tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nhân viên bảo vệ và một số người nhà bệnh nhân đến can ngăn nhưng nhóm phụ nữ trên vẫn hung hãn tấn công nữ bệnh nhân. Các y bác sĩ của bệnh viện đã gọi điện cấp báo công an.

Nhận được tin báo, Công an phường 12 (quận 5) cùng Cảnh sát 113 có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc. Ba người phụ nữ đánh người sau đó được mời về trụ sở công an làm việc. Công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc như trên là do ghen tuông.