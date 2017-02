Đang đi đường, xe đạp điện của cụ bà bất ngờ bốc cháy

Vào khoảng 12h ngày 14/2, tại nút giao Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, thượng úy Phạm Ngọc Anh, Đội CSGT số 1 khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện chiếc xe đạp điện do 1 cụ bà (khoảng 60 tuổi) điều khiển đang bốc khói nghi ngút.

Thứ Tư, ngày 15/02/2017 07:15 AM (GMT+7)

Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT đường sắt- đường bộ -Công an TP Hà Nội vừa cho biết, các chiến sĩ của đơn vị cùng sinh viên thực tập của HV Cảnh sát đã nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng các phương tiện đang di chuyển xung quanh tới gần chiếc xe đạp điện bị cháy và đưa bà cụ vào khu vực an toàn.

Chiếc xe đạp điện của cụ bà đang điều khiển bất ngờ bốc cháy nghi ngút.

Ngay khi bà cụ rời khỏi xe, ngọn lửa lập tức bùng phát, lan khắp phần thân xe.

Thượng úy Anh và Ngô Kim Tiến (sinh viên Học Viện Cảnh Sát đang thực tập) cùng tổ công tác đã nhanh chóng huy động bình cứu hỏa từ các cửa hàng gần đó, dập lửa và điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn quanh khu vực ngọn lửa đang bùng phát.

Chiến sĩ CSGT dập lửa thành công.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời, ngọn lửa đã nhanh chóng bị dập tắt, không gây nguy hiểm cho những người đang tham gia giao thông qua khu vực. Cụ bà trong lúc hoảng sợ cũng được các cán bộ Đội CSGT số 1 tận tình an ủi, trấn an tinh thần. Người nhà bà cụ cũng nhanh chóng có mặt và đưa cụ bà về nhà an toàn.