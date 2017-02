Đang chế tạo thì viên đạn phát nổ, người đàn ông nhập viện

Khi anh Hải đang lấy thuốc súng nhồi vào viên đạn thì không may đạn nổ, bắn thẳng làm anh Hải bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Chiều 18-2, anh Huỳnh Văn Hải (SN 1977, trú huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17-2, trong lúc đang nhồi thuốc súng vào viên đạn, không may anh Hải kích trúng ngòi nổ làm viên đạn phát nổ, mảnh đạn và thuốc súng bay vào vùng mặt làm anh này bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Đắk Đoa đã có mặt tại hiện trường và thu giữ khẩu súng tự chế và nhiều viên đạn đã được nhồi thuốc xong. Qua xác định ban đầu, nguyên nhân anh Hải bị thương là do sơ ý trong quá trình nạp đạn, khiến đạn phát nổ chứ không phải do bị ai bắn.

Ngay khi xảy ra vụ việc, anh Hải được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai điều trị trong tình trạng hôn mê.

Do anh Hải đang trong tình trạng hôn mê, nên lực lượng công an vẫn chưa lấy được lời khai cụ thể về nguồn gốc thuốc và súng tự chế.

Được biết, anh Hải dùng súng tự chế để vào rừng săn bắn.