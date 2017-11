Anh N.V.H ở Hà Nội 40 tuổi tâm sự với chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất về việc vợ anh rất mê tiền, thường xuyên so sánh anh với chồng của đồng nghiệp.

Đàn ông thường câm nín khi bị vợ bạo lực.

Có lẽ trong chúng ta không ai xa lạ với Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), nhưng sẽ rất ít người biết đến ngày 19/11 là ngày Quốc tế Đàn ông bởi đến nay, mới chỉ có hơn 70 quốc gia công nhận.

Nhân sự kiện này, chúng tôi xin giới thiệu loạt bài “Đàn ông bị bạo lực – biết kêu ai?”hi vọng mọi người sẽ có góc nhìn đa chiều hơn về giới.

Phụ nữ là người hay gây ra bạo hành

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết, trong gia đình, phụ nữ là người hay gây ra bạo hành nhưng không giống đàn ông. Họ ít khi bạo hành trên cơ thể chồng mà thường bạo hành tinh thần.

Không ít phụ nữ kiểm soát hết thu nhập của chồng và không đưa lại tiền để anh ta phục vụ nhu cầu chính đáng của bản thân. Phụ nữ cằn nhằn quá nhiều về kinh tế khiến đàn ông ức chế.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất.

Anh N.V.H ở Hà Nội, 40 tuổi tâm sự với chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất về việc vợ anh rất mê tiền, thường xuyên so sánh anh với chồng của đồng nghiệp.

“Cô ấy rất mê tiền, mỗi lần tôi đưa tiền về thì cô ấy vui lắm nhưng chỉ được vài ngày là cô ấy lại quay về bản chất cũ. Cô ấy lại cằn nhằn, lại so sánh. Nào là chồng cô A. có mấy cái nhà, nào là chồng của cô B. mới mua ô tô. Nào là cùng cầm tinh con cọp mà sao chồng cô C. tài giỏi thế. Tần suất cô ấy nói những điều này ra rả bên tai. Tôi chẳng buồn nghe, cứ thế đứng dậy và bỏ đi. Tôi đã chán ngấy vì phải nghe những điều này.”, anh H. chia sẻ.

Anh L. ở Hà Nội cũng tìm đến chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất trong lúc hôn nhân sắp đổ vỡ. Lý do chính là anh L. bị vợ “tra tấn” về tiền bạc.

“Cứ bước chân về đến nhà là cô ấy hỏi tiền, mua sắm bất cứ cái gì cô ấy cũng hỏi tiền. Có lần cô ấy nói với tôi rằng, không cho tôi giữ tiền vì sợ tôi ra ngoài ăn nem trong khi tôi không bao giờ lăng nhăng ở ngoài, hoặc gây quỹ đen, mà cứ bị vợ nghi oan thành ra 2 vợ chồng cãi nhau hoài. Tôi quyết định ly hôn vì bản chất của vợ khó có thể thay đổi”.

Một trường hợp khác là anh C. ở Quảng Ninh có vợ là chủ một nhà hàng. Chị vợ thường xuyên la mắng, coi thường, xúc phạm, cấm chồng giao lưu với hàng xóm, gia đình chồng và bạn bè. Cuộc sống của anh C. chỉ khép lại như một người làm công trong nhà hàng. Anh C. cho biết, anh không bao giờ chống đối, để vợ nói thoải mái vì không muốn làm tổn thương vợ.

Bạo lực tinh thần sẽ ám ảnh cả đời

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết, phụ nữ Việt Nam thường bạo lực chồng con bằng bạo lực tinh thần nhưng không nghĩ thế là bạo lực. Không ít người nhận ra mình đang bạo hành chồng hoặc bị vợ bạo hành tinh thần.

“Ở góc độ tâm lý, bạo lực tinh thần lại vô cùng nguy hiểm. Nếu như bạo lực thể chất (gãy tay) thì 30 ngày sẽ khỏi còn đàn ông bị bạo lực tinh thần sẽ ám ảnh cả cuộc đời”, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho hay.

Ông phân tích, phụ nữ trong gia đình phần lớn chỉ nhìn thấy yếu kém chứ ít ai nhìn thấy cái giỏi giang, mạnh mẽ của đàn ông. Chỉ vô tình so sánh chồng với người khác cũng khiến người đàn ông rất khó chịu. Khi về nhà, người đàn ông cảm thấy gia đình không được đầm ấm, người mà không có ý chí mạnh thì nhụt ý chí, gia đình sẽ tan vỡ.

“Trong cuộc sống của con người có 70% là tinh thần còn 30% là vật chất. Trong khi đó, nữ chủ yếu nghĩ về vật chất, chỉ có số ít nghĩ về tinh thần. Đấy là bạo lực phổ biến nhất trong xã hội Việt Nam hiện đại, không một gia đình nào không có”, ông Chất chia sẻ.

Vì thế, chuyên gia cho rằng, để gia đình đầm ấm, phụ nữ không nên so sánh, hay nói quá nhiều về tiền. Nói ít thôi, 1 ngày chỉ 2 câu thôi thì được chứ nói nhiều quá, đàn ông sẽ không thể chịu được.