Đại úy cảnh sát gặp tai họa khi giải quyết va chạm giao thông

Tới hiện trường để giải quyết va chạm giao thông, chiến sĩ công an bất ngờ bị xe tải đâm bị thương.

Đại úy cảnh sát (ảnh trái) bị ô tô đâm bị thương khi giải quyết va chạm giao thông.

Chiều 20/3, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP. Hà Nội, tổ công tác của Công an phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện một chiếc ô tô tải va chạm với ô tô con.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường Tây Tựu đã tới hiện trường phân luồng giao thông và ghi nhận, giải quyết bước đầu vụ việc. Tuy nhiên, tài xế xe tải mang biển số Hà Nội đã không hợp tác làm việc mà bất ngờ điều khiển phương tiện bỏ chạy và đâm vào một đại úy Công an phường Tây Tựu khiến cán bộ này bị thương.

Chiếc xe tải sau đó đã bị lực lượng chức năng và người dân chặn lại.

Trao đổi vớI PV, lãnh đạo Công an phường Tây Tựu xác nhận sự việc trên và cho biết, qua kiểm tra ban đầu, rất may chiến sĩ công an chỉ bị xây xước phần mềm.