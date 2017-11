Cứu sống du khách Đức 79 tuổi lạc trong rừng Cát Bà

Gia đình ông Werner Gunter Doblies cám ơn Công an huyện Cát Hải (Hải Phòng)

Chiều nay (20/11),Công an huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan cứu một du khách nước ngoài cao tuổi bị lạc sâu trong rừngthuộc vườn quốc gia Cát Bà. Hiện, sức khỏe ông Werner Gunter Doblies - du khách bị lạc đã hồi phục hoàn toàn. Người nhà ông Werner cũng đã đến trụ sở Công an huyện và gửi thư cám ơn chiến sỹ đơn vị cũng như các cán bộ công an thành phố không quản ngại đêm tối cứu ông nơi rừng sâu.

Trước đó, vào 21h ngày 16/11, hai nữ du khách người Đức đến Công an huyện Cát Hải trình báo về việc chồng và cha họ là ông Werner Gunter Doblies, đi tham quan trong rừng quốc gia Cát Bà bị mất liên lạc từ chiều tối cùng ngày. Địa hình khu vực nạn nhân bị lạc rất hiểm trở, nhiều núi cao, cây cối rậm rạp, có nhiều loài động vật hoang dã, đêm tối sẽ rất nguy hiểm cho nạn nhân.

Công an huyện đã huy động lực lượng ứng trực, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, thị trấn Cát Bà, kiểm lâm và bộ đội biên phòng khẩn trương vào rừng tìm kiếm nạn nhân. Với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực, đến 0h ngày 17/11, tổ công tác của Công an huyện đã tìm thấy ông Werner tại một khe núi trong tình trạng kiệt sức vì đói, khát và bị sốc tâm lý.

Đến 2h30 sáng cùng ngày, tổ công tác đã đưa du khách này về đến trung tâm thị trấn Cát Bà an toàn, đồng thời tiến hành chăm sóc y tế cho nạn nhân.

Ông Werner kể lại: Ông cùng với một nhóm du khách đăng ký vào thăm quan rừng quốc gia Cát Bà. Vì mải ngắm cảnh đã sơ ý lạc khỏi đoàn, đi sâu vào rừng, khi trời bắt đầu tối thì không tìm được đường ra. Lúc này ông rất hoảng loạn vì không biết cách nào để liên lạc với mọi người.

Sau hơn 6 tiếng đồng hồ đi lang thang trong rừng, ông đã xác định khó có cơ hội ra được khỏi rừng trong đêm tối thì bỗng nghe tiếng gọi của lực lượng tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ đã đưa ông ra khỏi rừng an toàn sau 6 giờ bị lạc.