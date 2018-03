Cuối tuần, Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ chấm dứt chuỗi ngày nắng gắt

Thứ Sáu, ngày 16/03/2018 08:11 AM (GMT+7)

Miền Bắc chuyển mưa dông dịp cuối tuần. (ảnh minh họa: Dương Thanh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (16/3), một vài nơi tại miền Bắc xuất hiện sương mù, nhưng diện và lượng không đáng kể. Đến buổi trưa, sương tan nhanh khi nắng xuất hiện.

Toàn miền Bắc trời ấm áp, nhiệt độ phổ biến 26-29 độ C, riêng các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu nắng trên 30 độ. Về đêm, toàn miền se lạnh 18-21 độ C, riêng các tỉnh vùng núi cao rét 14-17 độ.

Từ đêm nay, các tỉnh Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc sẽ chuyển mưa dông, trong đó tập trung chủ yếu về đêm và sáng. Sáng ngày mai, mưa mở rộng ra toàn miền và có thể kéo dài đến ngày 18/3.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế trời ấm áp 26-29 độ C, đêm se lạnh 19-22 độ C. Trong khi đó các tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam có mưa rào và dông vài nơi, các khu vực còn lại trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 28-31 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa diện rộng sau nhiều ngày nắng khô, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá gió giật mạnh. Ban ngày trời mát mẻ 27-30 độ C, đêm se lạnh 17-20 độ.

Nam Bộ chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất hôm nay không quá 33 độ, còn lại mát mẻ 30-32 độ C. Về đêm, một số nơi sẽ có mưa rào rải rác kèm dông, trời mát mẻ 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 16-19/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 17 đến ngày 19 có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 16/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 17-19/3, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 16-19/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 16-19/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Tây Nguyên: Từ ngày 16-19/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 16 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Nam Bộ: Từ ngày 16-19/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 16, khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Khu vực Hà Nội: Ngày 16/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 17-19/3, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 17, ngày 18, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.