Cục CSGT lên tiếng về việc “núp” bắn tốc độ

Vừa qua, trả lời thắc mắc của cử tri tỉnh An Giang về việc, CSGT thường xuyên nấp trong các bụi cây để bắn tốc độ phương tiện tham gia giao thông. Cử tri cho rằng, việc thi hành công vụ thì phải công khai, minh bạch.

Trả lời ý kiến của cử tri, Bộ Công an khẳng định, “việc kết hợp giữa hình thức đo tốc độ công khai và bí mật là xuất phát từ đòi hỏi của tình hình thực tế”.

Bộ Công an cũng cho biết, việc chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông. Việc lực lượng cảnh sát giao thông đo tốc độ các phương tiện tham gia giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý những người lái xe chạy quá tốc độ nhằm hạn chế tai nạn giao thông là rất cần thiết. Tuy nhiên, thực tế nhiều lái xe tìm cách đối phó với việc đo tốc độ công khai.

Trao đổi với PV về việc CSGT “núp” bắn tốc độ, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền – Cục CSGT (C67 – Bộ Công an) cho biết, việc giám sát tốc độ của lực lượng CSGT là cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Nhật, vi phạm về tốc độ là vi phạm nguy hiểm, một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Hơn nữa, theo Thông tư 91 của Bộ Giao thông vận tải, tốc độ các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đã được nâng lên cả trong đô thị và trên quốc lộ. Đặc biệt, trên cao tốc, tốc độ cho phép các phương tiện di chuyển cao hơn nhiều.

“Tốc độ cho phép đã cao, các phương tiện còn vi phạm thì rất nguy hiểm, nguy cơ tai nạn giao thông sẽ rất cao. Ví dụ, ở một số thành phố sau khi nâng tốc độ các phương tiện, tỷ lệ tai nạn đã tăng lên.

Vì vậy, việc giám sát tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông là cần thiết, để người tham gia giao thông tuân thủ quy định giới hạn tốc độ khi lưu thông trên đường”, Thương tá Nhật nói.

Theo Thượng tá Nhật, nội dung chính của Tuần lễ an toàn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông tổ chức trong thời gian tới sẽ là “hạn chế vi phạm tốc độ”.

Về việc hóa trang bắn tốc độ, Thượng tá Nhật cho biết, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước phát triển cũng áp dụng biện pháp nghiệp vụ này.

“Các nước phát triển như Singapore, Mỹ, Úc cảnh sát cũng núp bắn tốc độ. Ngay ở Singapore, họ núp trên cầu vượt bắn tốc độ ở dưới.

Ở nước hiện đại, ngoài việc bắn tốc độ bằng hệ thống bằng thiết bị kỹ thuật, ở những đoạn đường nguy hiểm, cần giám sát tốc độ cao họ vẫn bố trí lực lượng hóa trang bắn tốc độ”, Thượng tá Nhật cho biết.