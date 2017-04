Khoảng 19 giờ 45 tối 27-4, xe ô tô mang BKS 38A-134.26 do tài xế Trần Quốc Việt (38 tuổi, ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển trên đường ĐT 615 theo hướng Phú Ninh - TP Tam Kỳ, khi đến địa phận xã Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thì va chạm với xe máy do chị H.T.H.T (35 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến chị T. (đang có thai) ngã xuống đường bị thương. Hiện trường vụ tai nạn Sau vụ tai nạn, tài xế Việt không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà cho xe bỏ chạy ra Quốc lộ 1 hướng TP Tam Kỳ - Đà Nẵng. Sau khi nhận thông tin, Phòng PC67 đã chỉ đạo lực lượng CSGT của trạm CSGT Thăng Bình đang tuần tra trên quốc lộ 1 nhanh chóng kiểm tra và chặn chiếc xe này. Đến 21 giờ 30 phút tối cùng ngày, tổ tuần tra đã phát hiện chiếc xe này và ra lệnh dừng xe để kiểm tra tại Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe thì lái xe không chịu dừng mà lạng lách, tông vào lực lượng CSGT khiến các cán bộ phải né tránh, sau đó chiếc xe này tiếp tục chạy. Chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy Khi lực lượng CSGT truy đuổi thêm khoảng 10 km, đến phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì chặn được đầu xe và buộc tài xế phải dừng xe. Hiện vụ việc đã được PC67 bàn giao cho công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra, xử lý. Riêng chị T. được xác định bị thương nhẹ, đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa Minh Thiện (TP Tam Kỳ).