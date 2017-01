Công khai đường dây nóng phản ánh thực phẩm bẩn dịp Tết

Bộ Y tế cho biết, số điện thoại nóng của cục An toàn thực phẩm sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm.

Thứ Tư, ngày 25/01/2017 11:00 AM (GMT+7)

Một cơ sở chế biến thực phẩm bẩn bị cơ quan chức năng phát hiện. (Ảnh: Infonet)

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, trong dịp Tết nguyên đán, phát hiện thực phẩm bẩn, mọi người có thể gọi đến 2 số điện thoại cố định và di động sau để phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm.

Hai số điện thoại nóng của cục An toàn thực phẩm sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm gồm: 043.232.1556 và số di động bổ sung 091.181.1556.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh thông tin vi phạm an toàn thực phẩm về địa chỉ email: tiepnhantinvipham@vfa.gov.vn .

PGS.TS.Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khẳng định, đơn vị này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin, giao các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý thông tin mà người dân phản ánh.

Ông Phong cũng lưu ý người dân, khi xảy ra vấn đề không đảm bảo an toàn thực phẩm, người dân hãy liên hệ để cùng cơ quan chức năng xử lý.

Dù nhận được bất cứ thông tin phản ánh về thực phẩm bẩn nào cơ quan chức năng cũng cần phải đi giải quyết, xác minh. Thông tin có thể đúng, có thể chưa đúng như phản ánh nhưng bắt buộc phải xác minh thông tin để có trách nhiệm với người dân.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, hi vọng qua đường dây nóng phản ánh về an toàn thực phẩm, ngành y tế sẽ có sự đồng hành của người dân trong việc giám sát, phát hiện, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Y tế, thực tế thời gian qua, có rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm là do người dân phát hiện, phản ánh.

Ông Phong cũng khẳng định, trong dịp Tết, cơ quan chức năng sẽ nỗ lực hết sức đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và cũng mong sự cộng tác từ phía người dân để phát hiện các vụ vi phạm thực phẩm bẩn.