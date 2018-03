Công bố các chung cư chưa an toàn sau vụ cháy Carina

Thứ Sáu, ngày 30/03/2018 06:30 AM (GMT+7)

Cảnh sát PCCC TP.HCM được yêu cầu công bố công khai danh sách các chung cư an toàn, chung cư chưa an toàn theo các cấp loại A, B, C, D trên địa bàn TP.

Chiều 29-3, UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP.

Tại cuộc họp về kinh tế-xã hội sáng 29/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng vụ cháy chung cư Carina rất thảm thương và đau xót. Ảnh: TÁ LÂM

Theo chỉ thị, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị của trung ương và TP về đảm bảo an toàn PCCC.

Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC TP rà soát thống kê, đánh giá điều kiện an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng. Công bố danh sách chung cư, nhà cao tầng chưa thành lập ban quản lý, ban quản trị và không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung yêu cầu kiến nghị về an toàn PCCC và vi phạm trong đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp PCCC, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về an toàn PCCC.

Đối với UBND các quận, huyện, UBND TP yêu cầu thống kê đầy đủ, chi tiết tình hình chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn, phân loại cụ thể về tình hình quản lý vận hành từng chung cư, nhà cao tầng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm các chủ đầu tư không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, cao tầng.

Đối với Sở Xây dựng, UBND TP yêu cầu không cấp giấy phép xây dựng khi công trình chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; không nghiệm thu và cấp văn bản cho phép công trình được đưa vào hoạt động khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC.

Đối với Sở Tư pháp, cần tham mưu đề xuất kiến nghị các bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập, vướng mắc, thiếu khả thi trong công tác quản lý chung cư, nhà cao tầng. Trong đó, tập trung kiến nghị tăng cường những chế tài, nâng cao mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp chủ đầu tư cho sử dụng công trình khi chưa được nghiệm thu, hoàn công về PCCC và xây dựng.

Đồng thời, nghiên cứu tham mưu xây dựng quy trình, thủ tục đảm bảo yếu tố pháp lý và những điều kiện liên quan khác để tổ chức xử lý, cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm kéo dài về PCCC, trình UBND TP ban hành trong tháng 4-2018. Nếu xét thấy cần thiết báo cáo đề xuất Thủ tướng cho phép thực hiện biện pháp chế tài ở mức cao hơn theo cơ chế đặc thù tại TP.

Đối với Công an TP, khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân khi xảy ra cháy nổ trong chung cư, nhà cao tầng và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định an toàn trong đầu tư xây dựng có khả năng dẫn đến cháy nổ gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng.

Đối với Cảnh sát PCCC TP, trong kiểm tra an toàn PCCC cần tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn của lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy và hoạt động của các hệ thống PCCC.

Đối với nhà chung cư cao tầng chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa dân vào sinh sống phải tiếp tục phối hợp các sở, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu về PCCC, những cam kết thực hiện của chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào hoạt động. Việc kiểm tra khắc phục các vi phạm về PCCC (15 ngày/lần).

Sau khi xử phạt xong, nếu chủ đầu tư không khắc phục, cảnh sát PCCC phải đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Cảnh sát PCCC cần công bố công khai danh sách các chung cư an toàn, chung cư chưa an toàn theo các cấp loại A, B, C, D cho UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, cư dân biết để phối hợp giám sát. Trong trường hợp cần thiết thông tin định kỳ tình trạng chung cư trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Về vấn đề này, trưa nay tại cuộc họp báo kinh tế-xã hội, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, khẳng định hiện tại TP.HCM còn bảy chung cư đã đưa người dân vào ở nhưng chưa đảm bảo hoạt động PCCC. Công an đã tiến hành xử lý vi phạm nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.