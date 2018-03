Công an chỉ hàng loạt sai phạm PCCC tại Carina

Công trình có khác biệt so với thiết kế được duyệt Theo báo cáo của Sở Xây dựng về chung cư Carina. Sau gần 7 năm hoạt động nhưng chung cư chưa có Ban quản trị. Chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn để quản lý vận hành chung cư. Tuy nhiên, hợp đồng chưa đầy đủ theo quy định về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Không có nội dung điều khiển duy trì hoạt động bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy. Chung cư đã được Công ty CP Tư vấn kiến trúc và xây dựng (ACCCo) cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình trong năm 2011. Trong quá trình thi công, chung cư Carina đã từng xây dựng sai phép do thi công sân tennis 595 m2 trên khu vực quy hoạch sân vườn cảnh quan và bị yêu cầu ngừng thi công. Đến tháng 3-2012, Sở Xây dựng điều chỉnh bổ sung chức năng tập luyện thể dục thể thao trong phần đất công viên cây xanh thuộc dự án với phần diện tích sai phép. Riêng khối chung cư A và C đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng có khác biệt so với thiết kế được duyệt như bít ô thông tầng tại tầng lửng, thay đổi mái poly thành mái bê tông cốt thép tại tầng lửng… Khối thương mại dịch vụ sử dụng sai công năng.