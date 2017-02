Công an bác tin người phụ nữ giả ngây ngô bắt cóc trẻ em ở Nghệ An

Cơ quan chức năng, đang truy tìm người tung clip “bắt cóc trẻ em” trên địa bàn Nghệ An, khiến người dân hoang mang.

Sự kiện: Nghệ An

Clip: Người phụ nữ bị truy đổi vì nghi là bắt cóc trẻ em

Ngày 13/2, trung tá Nguyễn Duy Thanh - Trưởng công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết: “Hiện cơ quan công an đang truy tìm người đưa clip bắt cóc trẻ em tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu lên mạng. Clip đã gây hoang mang dư luận, trong khi lại không có sự việc bắt cóc trên”.

Trung tá Nguyễn Duy Thanh cũng cho biết thêm, người phụ nữ trong clip bị bệnh hoang tưởng, thần kinh có vấn đề nên đã lang thang trên địa bàn huyện Yên Thành, Diễn Châu thời gian qua.

Trước đó, vào chiều 12/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận.

Chỉ sau hơn 10 tiếng xuất hiện, clip dài hơn 5 phút đã thu hút hơn 34 nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ. Trong clip có nhiều tiếng chửi của một người đàn ông, "Đứng lại. Đứng lại nhanh. Đứng lại đây". Người phụ nữ này hốt hoảng và như nói ngọng. Người đàn ông cầm tay người phụ nữ, vừa lôi đi vừa nói "mi vô đây bắt con nít làng choa?" và đe dọa đòi ném người này xuống sông. Người phụ nữ này liên tiếp van xin, gọi dân làng cứu và cố tháo chạy nhưng bất thành.

Sau đó, có giọng một người đàn ông nói "còn có hai người đàn ông khác đã chạy trốn rồi". Đoạn cuối video cho thấy nhiều người dân chạy ra cùng bắt giữ và lấy dây vải trói người phụ nữ này. Một số người lớn tiếng đòi "tự xử" ném người phụ nữ này xuống sông.

Người phụ nữ bị người dân bắt giữ, hoang mang.

Trên facebook Tác chiến không gian mạng nêu: "Đây là đoạn video về người phụ nữ thường xuyên giả ngây ngô để bắt cóc trẻ con. Video vừa được anh Đông Hải quay lại tại xóm 4 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu khi truy đuổi, bắt giữ người phụ nữ cố tình chạy trốn. Trước đó, trên facebook Hằng Lợi cũng cho biết và kêu gọi mọi người có con nhỏ nêu cao cảnh giác: Gần đây, có người phụ nữ thường xuyên tiếp cận, quanh quẩn nhà có con nít. Trong balo thường có thuốc đóng gói, dao kéo, quần áo, nước hoa... Đi theo người phụ nữ này còn một người đàn ông đi xe máy và quanh quẩn nhiều ngày trên địa bàn các huyện thuộc Nghệ An".

Dòng thông tin chia sẻ trên facebook Tác chiến không gian mạng

Theo Công an huyện Diễn Châu, thời gian qua, trên địa bàn huyện Diễn Châu chưa có vụ việc nào liên quan đến bắt cóc trẻ em hay phụ nữ. Người phụ nữ trong clip trên, là người Ninh Bình bị thần kinh nặng sợ đám đông, sau quá trình điều tra chính quyền đã đón xe cho người phụ nữ trên về Ninh Bình.

Hiện cơ quan công an huyện Diễn Châu đã có báo cáo với công an tỉnh về vụ việc trên, đồng thời truy tìm người tung clip trên.