Công an bác thông tin nổ súng ở phố Hàng Cót

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bác bỏ thông tin xảy ra nổ súng ở phố Hàng Cót tối 18.1.

Công an quận Hoàn Kiếm bác bỏ thông tin nổ súng ở phố Hàng Cót.

Tối 18.1, một trang mạng xã hội Facebook “Wanted...” chia sẻ thông tin, tại số 13 phố Hàng Cót (phường Hàng Mã) xảy ra nổ súng. Thậm chí, trang này còn thông tin, một số đối tượng bắn cả công an.

Tuy nhiên, trao đổi với PV ngày 19.1, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Mã đều khẳng định, thông tin trên là không chính xác, không có vụ nổ súng nào tại phố Hàng Cót hay việc bắn công an.

Một lãnh đạo Công an phường Hàng Mã cho biết, tối ngày 18.1, tại quán lẩu dê ở số 13 phố Hàng Cót xảy ra sự việc, hai nhóm thanh niên khoảng 20 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ngay sau đó, người dân trong khu vực đã báo công an phường Hàng Mã (cách quan lẩu dê khoảng 200 mét).

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hàng Mã lập tức tới hiện trường phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự và Cảnh sát 113, Công an quận Hoàn Kiếm kịp thời ngăn chặn nên hai nhóm đối tượng không xảy ra xô xát.

Hiện Công an phường Hàng Mã đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.