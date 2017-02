Còn bao nhiêu đoàn tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông về cảng Hải Phòng?

Nhà thầu tập trung nhân lực thi công đường sắt Cát Linh - Hà Đông sau Tết

Chiều nay (16/2), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường chủ trì họp kiểm đếm tiến độ Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Báo cáo Thứ trưởng, ông Đường Hồng, Giám đốc điều hành dự án, đại diện Tổng thầu EPC Trung Quốc cho biết, tính đến nay dự án đã hoàn thành cơ bản kết cấu chính của các nhà ga; Thi công xong kết cấu chính của 13/16 đơn thể, 80% kết cấu thép khu Depot. Về tình hình thanh toán năm 2016, giá trị thanh toán trong năm 2016 là 88,82 triệu USD, giá trị giải ngân là 82,87 triệu USD.

“Sau khi khoản thanh toán thứ 2 của kỳ 30 và khoản thanh toán kỳ 30, 31 về đến tài khoản là chúng tôi sẽ chi trả cho các nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp vật tư Việt Nam khoản nợ 310 tỷ đồng”, ông Đường Hồng khẳng định.

Về tiến độ dự án, theo ông Đường Hồng, ngay sau lễ ra quân và phát động thi đua thực hiện dự án ngày 6/2/2017 vừa qua, các đơn vị, nhà thầu phụ đã huy động nhân lực, vật lực tập trung đẩy nhanh tiến độ, bù vào đợt nghỉ tết Nguyên đán dài ngày. Hiện đang tập trung khoảng 900 cán bộ, công nhân trên công trình.

Liên quan đến việc mua sắm 13 đoàn tàu chuẩn B1, ngày 12/2/2017, đại diện Tổng thầu cho biết, đoàn tàu đầu tiên đã cập cảng Hải Phòng, hiện đang làm các thủ tục hải quan để nhập cảnh cho đoàn tàu này đưa về công trình. Như vậy còn 12 đoàn tàu còn lại, sẽ chia làm 3 đợt tiếp tục vận chuyển về cảng Hải Phòng trong thời gian tới.

Tổng giám đốc Ban QLDA đường sắt Lê Kim Thành cho biết, khối lượng còn lại cũng rất lớn, để đảm bảo mốc tiến độ đóng điện toàn tuyến, vận hành chạy thử từ 1/9/2017 cần sự nỗ lực của tất cả các đơn vị. Ông Thành đề nghị Tổng thầu thường xuyên giám sát, đảm bảo an toàn mọi mặt, đặc biệt là an toàn lao động, an toàn giao thông, đồng thời tăng cường nhân lực hơn nữa cho công tác thi công, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Cũng theo ông Thành, vướng mắc lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến tiến độ dự án vẫn là vốn. Nguồn vốn đã có nhưng vốn để giải ngân chưa có do những khó khăn trong việc tiến hành các thủ tục tài chính liên quan giữa các Bộ và China Eximbank. “Việc ký kết gia hạn Hiệp định vay vốn tín dụng ưu đãi và Ký kết Hiệp định vay vốn bổ sung cần được tiến hành khẩn trương, đồng thời bổ sung kế hoạch vốn năm 2017 để đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện dự án”, ông Thành kiến nghị.

Nhấn mạnh các công việc còn lại quyết định đến chất lượng, tiến độ và an toàn của dự án, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các bên, đơn vị phải tích cực, quyết liệt và phối hợp tốt hơn nữa để triển khai thực hiện. Ban QLDA đường sắt tích cực làm việc với các Bộ, ngành liên quan giải quyết các thủ tục tài chính, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án; Khẩn trương thẩm tra, thẩm định quy trình vận hành khai thác đoàn tàu để tập huấn cho cán bộ, công nhân vận hành; Chuẩn bị các công việc cho khai thác, chú ý vấn đề truyền thông về giao thông đô thị, đường sắt đô thị cũng như kết nối các phương tiện giao thông khác… Tổng thầu phải tiến hành giải ngân, thanh toán cho nhà thầu phụ kịp thời.

“Tổng thầu cần động viên các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phát động các đợt thi đua mới, có thưởng, phạt nhưng phải sát với thực tế, khả thi để thi đua hiệu quả. Hơn nữa, phải đảm bảo an toàn, cố gắng không để xảy ra sự cố về mất an toàn, nhất là an toàn lao động cho đến khi kết thúc dự án”, Thứ trưởng nói.