Vụ cô giáo cầm dép đánh HS: Phụ huynh phản ứng thế nào?

Chị S., phụ huynh có con bị đánh

Sau một ngày sự việc trẻ bị cô giáo mầm non lấy dép đánh vào đầu vì “ị” đùn” lan truyền trên mạng xã hội, trường Mầm non Sen Vàng, Minh Khai, Hà Nội vẫn cửa đóng, then cài.

Cũng trong sáng nay, phụ huynh có trẻ bị cô giáo trường Mầm non Sen Vàng, Minh Khai Hà Nội cầm dép đánh vào đầu học sinh đã xin chuyển trường cho con.

Chia sẻ với phóng viên, chị S. (mẹ của học sinh N.K bị cô giáo dùng dép đánh) bức xúc: "Khi nghe sự việc, chúng tôi hết sức bàng hoàng. Ngay sau khi sự việc bị vỡ lỡ, nhà trường và cô giáo đã xin lỗi gia đình nhưng gia đình vẫn kiên quyết chuyển trường cho con".

Chị S. cho biết, sau khi bị đánh, con của chị đã có biểu hiện tâm lý khác thường.

“Trước đó, cháu có biểu hiện biểu hiện bình thường nhưng chỉ cách hôm xảy ra sự việc một ngày bé sợ đi vệ sinh. Hôm bị cô giáo đánh, bé về nhà đi ị ra quần nhưng không dám nói. Sau khi được mẹ gạn hỏi thì bé nói bị cô giáo đánh vì ị ra quần”, chị S. cho hay.

Chị Hoa, một phụ huynh tại trường mầm Sen Vàng, Minh Khai bày tỏ: "Sau khi biết sự việc tôi rất hoang mang, hy vọng là con mình không bị các cô ngược đãi như vậy. Hôm qua gia đình nhận được thông báo từ nhà trường tạm thời cho các cháu nghỉ học nên sáng nay tôi phải đưa cháu về ngoại gửi. Trước đó, tôi xem qua camera trong lớp và nghe qua phụ huynh kể lại việc cô giáo thường dùng nến để đánh vào chân mỗi khi các bé làm sai. Hiện tại, chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng vào làm rõ sự việc, xử lý nghiêm để làm bài học cho những trường hợp khác không tái phạm”.

Chị Mai cũng là một phụ huynh có con đang học ở trường cũng cho biết, chị sẽ chuyển trường cho con vì cảm thấy hoang mang sau khi xem clip.

“Mình đã ra trường để hỏi đầu đuôi sự việc, hiện tại 2 cô giáo trong clip đã bị đuổi việc nhưng mình chưa thấy công an vào cuộc. Các cô cũng cầu xin cho các cô 1 cơ hội vì ko phải cô giáo nào cũng thế nhưng mình hoang mang lắm chắc chuyển trường cho con luôn”, chị Mai chia sẻ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip khoảng 2 phút gây bức xúc cho nhiều người xem về cảnh một giáo viên trường mầm non Sen Vàng (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm dép đánh vào đầu, tát, chửi mắng trẻ mầm non khiến bé khóc khản tiếng.

Một hình ảnh khác, trong clip ghi cảnh giáo viên xịt nước lạnh, vệ sinh cho một học sinh với vẻ lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm tới việc trẻ bị lạnh.

Clip khiến cư dân mạng, các bậc phụ huynh bất bình, sôi sục, phẫn nộ.