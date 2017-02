Chuyên gia hiến kế cực hay để phát hiện trẻ bị cô giáo đánh đập

Ông Nguyễn Trọng An bức xúc về việc cô giáo đánh trẻ mầm non

Ngày 5/2, trên mạng xã hội lan truyền clip “trẻ bị cô giáo mầm non lấy dép đánh vào đầu vì “ị” đùn”.

Clip khiến cư dân mạng, các bậc phụ huynh bất bình, sôi sục. Theo đó, clip này quay lại cảnh cô giáo chỉ tay vào mặt học sinh sau đó cầm một chiếc dép tổ ong đập 2 cái vào đầu đứa trẻ khoảng 2 tuổi.

Trong clip cũng xuất hiện hình ảnh một cô giáo cho tay vào túi quần, chỉ vào mặt và có những lời nói quát tháo trẻ vì các con ị đùn. Mặc kệ đứa trẻ khóc, cô giáo vẫn quát tháo ầm ĩ khiến đứa trẻ vô cùng sợ hãi và càng khóc to hơn.

Muốn trẻ nghe lời, không nên dùng vũ lực

Chia sẻ với phóng viên về sự việc, ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em bày tỏ: “Tôi rất bức xúc, không hiểu tại sao hướng tới sự thánh thiện cho trẻ em mà cô giáo lại có hành động độc ác với trẻ em đến vậy.

Ông An nói tiếp: “Tôi rất đau xót trước cảnh như thế này vì chứng kiến cảnh cô giáo đánh học sinh chỉ vì “ị” đùn”.

“Nhiều năm làm trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ trẻ em, những chuyện hành hạ trẻ em luôn khiến tôi bức xúc, ám ảnh và căm hận. Tôi rất buồn, xót xa!”, bác sĩ An chia sẻ.

Theo ông An, nguyên nhân sâu xa của những vụ cô giáo đánh học sinh là do các cô chưa thực sự có tình thương yêu từ tận trái tim đối với trẻ. Tuổi mầm non là lứa tuổi khó làm chủ được hành vi của bản thân. Vì thế trẻ tè dầm, ị đùn, khóc hay lười ăn là chuyện quá bình thường.

“Một giáo viên mầm non thành công phải là người biết sử dụng những kĩ năng sư phạm để các con biết nghe lời chứ không phải dùng bạo lực.”, ông An chia sẻ.

Cũng bày tỏ quan điểm bất bình về sự việc cô giáo mầm non đánh trẻ, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty tâm lý An Việt Sơn cho rằng, bạo lực học đường, nhất là bạo lực với trẻ mầm non ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và sự phát triển trí tuệ của các con.

Bị cô giáo dùng bạo lực khiến các con trở nên tự ti, sợ hãi khi làm tất cả mọi việc khiến tài năng của các con bị thui chột. Nếu bạo lực kéo dài ảnh hưởng tới phát triển tính cách, khiến các con không dám làm chủ bản thân, có ý tưởng nhưng không dám thực hiện vì sợ bị phạt.

Hơn thế, khi các con chứng kiến cảnh cô giáo dùng bạo lực với bạn cùng lớp các con sẽ hình thành suy nghĩ “xử lý sự việc bằng bạo lực”. Điều này cực kì nguy hại với bản thân các con và ảnh hưởng lớn tới xã hội.

Chuyên gia nghiên cứu Nguyễn An Chất cho rằng, trẻ bị bạo hành thường có dấu hiệu giống trầm cảm hoặc bị trầm cảm...

Cách phát hiện con bị bạo hành

Hiện nay, tại các trường mầm non, hầu hết đều sử dụng camera giám sát cách chăm sóc và nuôi dạy trẻ của các cô giáo.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng, camera chỉ là phương tiện khiến các bậc phụ huynh tạm yên tâm khi nhìn thấy mọi hoạt động của con ở trường chứ không ngăn chặn triệt để nạn bạo lực với trẻ.

Bởi lẽ, các cô giáo là người có thể nắm rõ được vị trí và góc quay của camera tới chỗ nào là hết. Nếu không kiềm chế được bản thân, các cô hoàn toàn có thể đưa con ra “góc khuất” để dọa nạt, để dùng bạo lực nếu các con không nghe lời.

Theo chuyên gia, trẻ bị bạo hành thường có dấu hiệu giống trầm cảm hoặc bị trầm cảm; lo âu, sợ hãi và căng thẳng, đêm ngủ không ngon, dễ giật mình, có ác mộng, nghiến răng, cắn móng tay, lười ăn, dễ khóc, khi ăn dễ nôn trớ, thở nhanh, hồi hộp, toát mồ hôi, sợ hãi mỗi khi bố mẹ nhắc tới vấn đề đi học.

Ngoài những dấu hiệu trên, cha mẹ có thể phát hiện sớm con bị bạo hành bằng cách hãy quan sát cơ thể con sau mỗi ngày ở trường về, đặc biệt là lòng bàn tay, bàn chân và đầu các khớp tay con xem có dấu hiệu gì bất thường hay không.

Bên cạnh đó, với những bé đã biết nói, cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện với con, hỏi han con để bé kể những chuyện vui buồn ở lớp.