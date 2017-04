Chiến sỹ công an cõng người tàn tật leo dốc 100 mét lên chùa

Dòng Status ghi lại hình ảnh người chiến sỹ công an cõng người đàn ông tật nguyền lên dốc. (Ảnh. FB)

Mới đây, tài khoản Facebook có tên là D.H đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh một chiến sỹ công an đang cõng một người đàn ông bị cụt cả hai chân đang leo lên dốc.Sau khi được đăng tải, bức hình thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ cảm phục và khen ngợi hành động đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân này.Qua tìm hiểu, người chiến sỹ công an trong bức ảnh là Lê Văn Dũng (SN 1995, sinh viên năm cuối Khoa Quản lý hành chính, Học viện Cảnh sát nhân dân). Dũng hiện đang về thực tập tốt nghiệp tại Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Được biết, sáng 28/4, chiến sỹ Lê Văn Dũng được đơn vị phân công làm nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phân luồng giao thông ở khu vực bãi để xe cách sân chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn một đoạn dốc dài khoảng 100m.

Khi thấy một người phụ nữ đang loay hoay tìm cách đưa người đàn ông cụt cả 2 chân lên chùa, thấy vậy chiến sỹ Dũng đã đề nghị được cõng người đàn ông này.

Sau khi cõng người đàn ông bị tật nguyền lên sân chùa, Dũng tìm ghế đá còn trống để đặt xuống rồi quay trở lại với công việc của mình.

Hình ảnh chiến sỹ Lê Văn Dũng cõng người đàn ông bị cụt hai chân leo dốc lên chùa Đại Tuệ đã để lại một ấn tượng đẹp trong lòng du khách thập phương về tham dự lễ chùa.