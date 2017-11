Chạy thận 8 người chết: BV Hòa Bình trần tình việc “đòi” hóa đơn đám ma

Như tin đã đưa, ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình xảy ra sự cố tai biến do chạy thận khiến 8 người tử vong, 10 người được chuyển về Hà Nội điều trị và sức khỏe đã hồi phục. Sau khi xảy ra tai biến 1 ngày, cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án. Ngày 22/6, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân sự cố là do nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo; các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình. Ngày 9/8, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương bị cách chức.