Cây cảnh siêu đẹp giật giải vàng hút hồn người xem

Chiều cao gần 2m và hơn trăm năm tuổi, cây me “khủng” với trái sum suê đã “ẵm” được giải vàng tại Hội hoa xuân TP.HCM.

Khu vực cây kiểng, bonsai có trái, cây me với trái sum suê đã dành được giải vàng

Vượt qua gần cả trăm cây quý hiếm và cây bonsai có trái tại Hội hoa xuân TP.HCM (Công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM), cây me “khủng” của một nghệ nhân tham gia Hội hoa xuân đã dành được giải vàng.

Quan sát cây me có nhiều vết u nần, ở mỗi tay đều được chủ nhân tạo dáng khúc khuỷu và nhỏ dần. Cây me đã ra hoa và kết rất nhiều trái. Tính cả chậu cây me cao khoảng 2m.

“Những nhánh của me được chăm sóc bộ tay cắt giật, liền nên rất công phu. Các chi đều ra chi chít trái, phải nhiều năm mới nuôi dưỡng như vậy được”, một du khách tham quan nhận xét.

Ngoài cây me đạt giải vàng, khu vực cây kiểng bonsai ăn trái còn có cây dâu tằm nặng trĩu quả là của anh Đặng Hùng Minh (quê Long An) đạt giải bạc. Theo anh Minh, cây này được trồng trong chậu đã 10 năm và tuổi đời cây dâu này khoảng gần 20 năm.

Ghi nhận cây dâu cao gần khoảng 1m, phần dưới gốc đã bị lũa đến thân. Phía trên ngọn, trái dâu nằm san sát. Rất nhiều du khách đến tham quan, ai cũng trầm trồ khen ngợi cây dâu “lạ”.

Ở khu vực bonsai, hòn non bộ, nhiều tác phẩm như Tiếng vọng Côn Sơn, Chốn yên bình cũng dành được giải vàng.

Ở khu vực kiển, bonsai ăn trái, cây dâu tằm của nghệ nhân Đặng Hùng Minh chấp nhận về 2, nhận giải bạc sau cây me trĩu quả.

Cây đào tiên giật giải đồng

Tác phẩm chốn yên bình cũng giành giải vàng trong Hội hoa xuân

Tác phẩm tiếng vọng Côn Sơn cũng “hái” vàng trong trong hàng trăm tác phẩm bonsai, hòn non bộ tham gia dự thi

Tác phẩm sơn thủy hữu tình đạt giải bạc trong các tác phẩm dự thi hòn non bộ

Nhiều tác phẩm có mặt ở Hội hoa xuân mới nhìn như những ngọn núi thật. Qua bàn tay của các nghệ nhân những tác phẩm này hút hồn người xem

Cây hoa sứ đạt giải bạc trong hàng trăm gốc sứ tham gia Hội hoa xuân