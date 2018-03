Carina cháy hơn 1 giờ, PCCC mới được báo tin

Công an triệu tập chủ đầu tư Ngày 28/3, nguồn tin Tiền Phong xác nhận, liên quan đến vụ cháy chung cư Carina (quận 8, TPHCM) khiến 13 người chết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã triệu tập đại diện Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh (gọi tắt công ty Hùng Thanh-được cho là chủ đầu tư chung cư Carina) để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng Tham mưu - Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra tại chung cư Carina (quận 8, TPHCM) khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương. Ông Quang cho biết thêm, sự cố cháy là do 1 chiếc xe máy để tầng hầm chung cư. Cơ quan CSĐT cũng đã loại trừ nguyên nhân cố ý gây cháy nổ. “Thông tin cụ thể vụ việc dự kiến sẽ được cung cấp đầy đủ trong buổi họp báo định kỳ vào hôm nay tại UBND TPHCM”, ông Quang cho biết. Theo nguồn tin Tiền Phong, sau quá trình khám nghiệm hiện trường và thu thập các dữ liệu có liên quan đến vụ cháy chung cư Carina (quận 8, TPHCM), cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm và có sự buông lỏng về phòng cháy chữa cháy tại chung cư này. Cụ thể, lực lượng chức năng xác định sự cố cháy xuất phát từ một chiếc xe máy để trong tầng hầm chung cư. Nhân viên trực tại chung cư phát hiện vụ cháy trễ nên chữa cháy tại chỗ không hiệu quả. Sau đó, đám cháy lan rộng ra. Khi xảy ra cháy, nạn nhân chạy theo lối thang bộ để thoát hiểm dẫn đến bị ngạt khói. Trong số 13 người tử vong trong vụ cháy, có đến 11 người tử vong tại thang bộ do ngạt khói. Văn Minh