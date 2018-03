Bức thư hướng dẫn bạn thoát hiểm của lính cứu hoả gây sốt mạng xã hội

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 00:30 AM (GMT+7)

Mới đây, một bức thư của lính cứu hoả gửi cho bạn bè chia sẻ những kiến thức cơ bản trong trường hợp gặp hoả hoạn đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Bức thư của anh lính cứu hoả gửi bạn bè chia sẻ cách thoát nạn trong đám cháy gây bão mạng xã hội

"1. Chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi, hoặc đen đủi do sự cố thiết bị điện => Nhớ tắt các thiết bị tiêu thụ điện, cắt điện (cúp cầu dao) khi đi ra khỏi nhà. Đồ điện, dây điện cũ hỏng, không chắp nối nữa, vứt đi, nguy cơ cháy từ đấy mà ra cả!

2. Một căn phòng 50m2 khói lửa sẽ bao trùm kín phòng trong khoảng 3-5 phút, tùy nhà có nhiều đồ hay không, càng nhiều đồ cháy càng to, càng nhanh. Tuy nhiên nếu phát hiện sớm và xử lý kịp thời thì sẽ không sao cả, thiệt hại ít, an toàn cả gia đình => Hãy mua ít nhất trong gia đình 1 cái bình chữa cháy, sử dụng được ngay khi khẩn cấp.

3. 90% người chết trong các vụ cháy là do ngạt khói, cái này trên mạng nhan nhản, không viết nhiều, nhất là đối với chung cư cao tầng => Hãy mua cho gia đình mỗi người 1 chhiếc mặt nạ chống khói, chẳng đáng bao tiền, an toàn tính mạng.

4. Nếu chung cư xảy ra cháy:

- Xác định xem buồng thang thoát hiểm có nhiễm khói không. Nếu không có khói thì ung dung vừa đi bộ vừa hút sữa, không cần chạy (trượt chân ngã vỡ đầu). Nếu bị nhiễm khói thì đừng có rúc đầu vào, 100% là chết.

- Nếu thang thoát hiểm, hành lang nhiễm khói nặng:

+ Đóng cửa ở trong nhà, lấy băng dính dán các khe cửa lại để khói không lọt vào được

+ Cả nhà rủ nhau ra ban công ngồi, bố uống cafe, mẹ uống nước cam, con hút sữa, cầm đèn pin làm tín hiệu chờ được đón bằng cái xe thang to to dài dài. Nếu có khói theo đường ban công thì đeo mặt nạ vào ngồi im đấy mà thở, 100% sống an toàn.

+ Nghiêm cấm chui vào WC đóng kín cửa xả nước, trừ khi muốn về với tổ tiên.

5. Đừng có dại mà học theo phim buộc quần áo tạo thành dây để tụt xuống! Tầng 2-3 rơi xuống may thì gãy chân tay, kém may thì sống thực vật, tầng 4 trở lên rơi xuống đảm bảo chết!

6. Khi có cháy hãy nhớ gọi 114, chỉ cần ấn 1-1-4, ấn 043114 - 024114... là gọi lên trời đấy!

Chúc chung cư và ngôi nhà các bạn không bao gặp tớ!"

Một vụ cháy chung cư xảy ra tại Hà Nội

Đoạn chia sẻ trên nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV, một cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội) cho biết, những kinh nghiệm được chia sẻ trong bài viết trên khá đúng kiến thức cơ bản.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần lưu ý trong một số trường hợp như, nếu cả hành lang và ban công đều nhiễm khói thì nên đóng kín các cửa vào, dùng khăn, quần áo thấm nước hoặc băng dính dán, kê, chèn chống khói vào nhà, ngồi đợi lực lượng cứu hỏa đến cứu.

Điện thoại cho người thân, bạn bè, trung tâm 114 để thông báo tình trạng, số lượng, vị trí người có trong phòng, đồng thời tiếp nhận thông tin về vụ cháy, nhận các hướng dẫn cần thiết của cơ quan chức năng

Đối với các tầng thấp từ 20 tầng trở xuống thì nên trang bị bộ dây thả chậm phù hợp với độ cao.

“Và quan trọng nhất là khi có các lớp tập huấn kỹ năng về công tác PCCC được tổ chức tại công ty, cụm dân cư hay tòa nhà thì người dân bớt chút thời gian đi nghe. Được các cán bộ hướng dẫn trực tiếp sẽ có ích hơn nhiều so với những thông tin trên internet”, vị cán bộ này cho biết thêm.