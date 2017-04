Thứ Sáu, ngày 28/04/2017 10:26 AM (GMT+7)

Theo một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, ngày 27-4, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương có cuộc làm việc với ông Lê Văn Hữu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Chín, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, để tìm hiểu việc tỉnh cho phá rừng để làm một số dự án.

Cũng theo nguồn tin trên, tại buổi làm việc, hai cựu lãnh đạo tỉnh Phú Yên bày tỏ sự bất bình trước việc phát trắng 377 ha rừng, trong đó có 273 ha rừng tự nhiên đầu nguồn tại hai tiểu khu 310, 311 ở huyện Sông Hinh để giao đất cho Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên trồng cỏ nuôi bò. Hai vị cũng phản ánh việc tỉnh cho đốn hạ, san ủi 116 ha rừng phòng hộ ven biển tại TP Tuy Hòa để giao cho Công ty TNHH New City Việt Nam làm sân golf.

Cả hai vị cựu lãnh đạo khẳng định các thông tin báo chí phản ánh xung quanh việc tỉnh cho phá rừng để làm hai dự án trên là hoàn toàn chính xác so với tài liệu mà hai ông thu thập được cũng như thực tế hai ông đã đi kiểm tra tại thực địa.

Hai cựu lãnh đạo cùng đưa ra quan điểm trước đoàn công tác là không được lấy hai tiểu khu rừng đầu nguồn trên để làm dự án. Đối với dự án Khu du lịch New City, không sử dụng rừng phòng hộ để làm sân golf.

Đoàn công tác UBKT Trung ương đã ghi nhận ý kiến của hai cựu lãnh đạo trên, đi thực tế trước khi làm việc với các cựu lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Cùng ngày, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường (C49) Bộ Công an đã đến Phú Yên ngày 27-4 để làm việc vụ phá rừng phòng hộ làm sân golf. C49 đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu để làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án Khu du lịch New City.