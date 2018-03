Bi hài vụ nhận nhầm thi thể con gái gây xôn xao dư luận

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 16:00 PM (GMT+7)

Bị mẹ mắng vì không nghe lời, chị Phạm Thị Như (16 tuổi, thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã bỏ nhà đi khiến người thân lo lắng, đổ đi tìm. Trong lúc chưa có tin tức gì thì ông Phạm Quốc Dũng (bố chị Như) nhận được tin có vụ tai nạn giao thông gần nhà.

Khi đến hiện trường, nạn nhân đã tử vong, bị chảy máu phần đầu, mặt sưng húp, biến dạng nên gia đình ông Dũng tưởng đó là con gái mình nên đã nhận thi thể đó về nhà lo hậu sự. Nhưng đến khi gia đình ông Dũng tắm rửa, thay quần áo cho nạn nhân mới tá hỏa đó không phải là người thân của mình.

Câu chuyện nhận nhầm thi thể con gái của gia đình ông Dũng nhiều ngày nay được dư luận bàn tán, thêu dệt khiến gia đình ông rơi vào tình cảnh vô cùng mệt mỏi.

Nhận nhầm vì quá căng thẳng

Nhận nhầm trẻ sơ sinh tại bệnh viện đã từng xảy ra khá nhiều nhưng nhận nhầm thi thể quả thực xưa nay hiếm. Câu chuyện nhận nhầm thi thể đã xảy ra được 3 ngày nhưng người dân thôn Trịnh Xuyên vẫn còn chưa hết bàn tán, lời ra tiếng vào.

Chiếc xe máy chở chị Thảo gặp nạn

Cụ Lê Thị Thêu, một người dân thôn Trịnh Xuyên kéo tay chúng tôi vào để nói chuyện, cụ bảo: "Tôi sống đến tuổi gần đất xa trời rồi mà chưa thấy câu chuyện nào lạ lùng, hy hữu đến vậy. Những người trong gia đình ông Dũng mà không phát hiện ra sự nhầm lẫn thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Thôi thì cứ coi đó là nghĩa cử làm phúc, nhưng mà sợ quá đi mất".

Trước đó, khoảng 22h đêm 17-3, một nam thanh niên (hiện chưa rõ danh tính, địa chỉ) điều khiển xe máy BKS 34B3 - 293.99 lưu thông trên QL37 hướng Cầu Ràm - Hải Dương, phía sau xe chở một người phụ nữ. Vừa bắt đầu đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang) thì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông. Vụ tai nạn này khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương khá nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, nam thanh niên đang đi với tốc độ rất cao trên đường phẳng đẹp, bất ngờ gặp đoạn đường xấu nên không kịp xử lý. Chiếc xe này không va chạm với ai mà tự ngã ra đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Anh Nguyễn Văn Minh (một người dân gần khu vực này) phán đoán: "Nhiều khả năng thanh niên này ở nơi khác đến nên không thuộc đường. Đây là con đường rất đẹp nhưng có một đoạn ở khu vực này xấu lắm. Nếu là nơi khác đến hoặc chưa đi qua bao giờ thì rất nguy hiểm vì sẽ không thể xử lý kịp khi bất ngờ gặp đoạn đường xấu".

Người dân thấy vậy nhanh chóng có mặt và đưa nam thanh niên đi cấp cứu, sau đó dùng điện thoại của nạn nhân để gọi cho người thân của họ. Vụ việc được báo lên Ban Công an xã Ứng Hòe, Đội CSGT Công an huyện Ninh Giang giải quyết.

Câu chuyện hy hữu nhận nhầm thi thể bắt nguồn từ việc đúng lúc này vợ chồng ông Dũng đang đi tìm con gái là Phạm Thị Như bỏ nhà đi từ tối chưa thấy về. Đang trong lúc căng thẳng tìm con gái thì ông Dũng bất ngờ nhận được thông tin về vụ tai nạn trước đó ít phút. Do trời tối, trên mặt, tóc đầu nạn nhân có nhiều vết máu, đặc biệt nạn nhân có nhiều điểm giống con gái mình nên ông Dũng đã nhận là người thân.

Và ngay sau đó, ông Dũng đã cởi chiếc áo khoác đang mặc lên người quấn vào đầu nạn nhân. Vì thế nên ngoài ông Dũng ra, hầu như không có ai có cơ hội nhìn mặt nạn nhân cho tới khi gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về nhà và chuẩn bị lo hậu sự.

Kể lại sự việc đêm hôm đó, người thân của ông Dũng cho hay, cháu Phạm Thị Như bị gia đình mắng nên đã bỏ nhà đi đâu đó. Vì con gái mới lớn, lại bỏ nhà đi trong đêm, gia đình ông Dũng vô cùng lo lắng nên đã huy động người thân tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có tin tức gì. Trước khi xảy ra tai nạn, người nhà ông Dũng đã từng đi qua đoạn đường này, đến lần thứ ba thì gặp vụ tai nạn và dẫn đến việc nhầm lẫn này.

Khi gia đình ông Dũng đã lên kế hoạch lo mai táng cho con gái xấu số, rất nhiều người thân họ hàng đã đến. Sự việc nhầm lẫn này chỉ được phát hiện khi người thân trong gia đình ông Dũng thay quần áo cho nạn nhân để làm thủ tục khâm liệm. Ngay sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, gia đình ông Dũng đã báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Sau đó, người thân của nạn nhân xấu số đã đến đưa thi thể về lo hậu sự. Sự việc đặc biệt hy hữu đã giải quyết êm đẹp, nạn nhân đã mồ yên mả đẹp nhưng người dân nơi đây vẫn còn bàn ra tán vào. Họ cho rằng gia đình ông Dũng đã quá bất cẩn, có thể xuất phát từ tâm lý hoang mang, lo lắng khi chưa tìm thấy con gái.

Mệt mỏi vì bị thêu dệt

Nói về việc nhầm lẫn hy hữu này, ông Phạm Văn Hân, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trịnh Xuyên cho hay, vì đây là vụ việc xảy ra vào lúc đêm khuya, nên ít người biết tường tận, chứng kiến vụ việc mà chỉ có người thân trong gia đình ông Dũng mới rõ.

Sau đó nhiều người dân biết chuyện đã cố tình thêu dệt không đúng khiến gia đình ông Dũng gặp nhiều phiền phức và rất mệt mỏi. Thực ra đây chỉ là sự nhầm lẫn do gia đình không kiểm tra kỹ những đặc điểm nhận dạng của nạn nhân. Đặc biệt hơn, trong lúc tinh thần hoang mang vì con gái mình bỏ đi mà chưa thấy tung tích nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn không đáng có này.

Giải thích thêm cho việc này, một Công an viên xã An Nghĩa cho rằng, thi thể nạn nhân khi ấy bị thương nặng ở phần đầu. Máu chảy rất nhiều, phần mặt sưng rất to, máu dính vào tóc lại ban đêm nên rất khó nhận ra được. Đặc biệt hơn, khi nhìn thấy thi thể nạn nhân na ná con gái mình, ông Dũng đã bị choáng váng vì cháu Như bỏ nhà đi và chưa có tin tức.

Vụ việc hy hữu gia đình ông Dũng nhận nhầm thi thể chị Thảo là con gái mình khiến cho cả làng Trịnh Xuyên một phen xôn xao.

Khi vợ ông Dũng đến hiện trường, thấy cảnh tượng đó cũng đã ngất lịm đi. "Có lẽ vì tinh thần vợ chồng ông Dũng không đủ tỉnh táo và cứng rắn để nhìn cho chính xác. Tuy nhiên, khi đồng ý cho gia đình ông Dũng mang thi thể nạn nhân về lo hậu sự, Công an huyện Ninh Giang đã dặn gia đình không được khâm liệm mà phải đợi sáng 18-3, cơ quan chức năng đến khám nghiệm tử thi.

Trong qúa trình đưa thi thể nạn nhân về nhà, người thân đã tiến hành thay quần áo cho nạn nhân, từ đó nhiều đặc điểm lạ nghi nhầm lẫn với con gái ông Dũng mới được phát hiện".

Ông Dũng kể lại: "Khi đó vợ tôi ngất lịm phải nằm trong giường và có người canh. Bản thân tôi cũng không được vào gần thi thể vì theo quan niệm là tránh mặt. Thế nên những người tham gia tắm rửa và thay quần áo cho nạn nhân là cô dì, chú bác.

Trong quá trình này, mọi người đã phát hiện nạn nhân có nhiều đặc điểm nhận dạng không giống con gái tôi. Chẳng hạn, con gái tôi không nhuộm tóc, không đeo vòng cổ, cũng như không đeo khuyên tai nhưng người này lại có. Từ những nghi vấn đó mọi người mới lục tìm trong bộ quần áo cũ của nạn nhân thì phát hiện một CMND mang tên Nguyễn Thị Thảo (21 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, cùng tỉnh Hải Dương), cùng một chùm chìa khóa và một ít tiền. Lúc đó gia đình mới tá hỏa khi biết đã nhận nhầm thi thể nạn nhân".

Khi biết thi thể đó không phải là con gái mình, ông Dũng đã thông báo ngay cho chính quyền thôn cùng với Công an xã Nghĩa An. Công an xã đã lập biên bản sự việc, đồng thời liên lạc với Công an xã Tân Kỳ nhờ tìm kiếm người thân của chị Thảo.

Đến 5h30 sáng cùng ngày, người thân của nạn nhân xấu số đã đến nhà ông Dũng để nhận dạng, xác định đúng là con gái. "Gia đình cháu Thảo đã nhận dạng con gái, sau đó cảm ơn vợ chồng ông Dũng cùng cơ quan chức năng rồi đưa thi thể chị Thảo về lo hậu sự" - ông Hân cho hay.

Sau khi trao trả thi thể nạn nhân về gia đình, vợ chồng ông Dũng lại tiếp tục đi tìm tung tích của con gái. Đến gần trưa cùng ngày, gia đình ông Dũng mới tìm được cháu Như ở khu vực cầu Ràm. "Như là con gái lớn trong nhà, sau khi cháu nghỉ học, chúng tôi xin cho cháu vào làm công nhân một doanh nghiệp gần nhà. Hôm trước, cháu không nghe lời nên bị mẹ mắng cháu đã bỏ nhà đi khiến chúng tôi vô cùng lo lắng" - ông Dũng tâm sự.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nạn nhân Nguyễn Thị Thảo đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Sau khi nhận được lại thi thể, gia đình nạn nhân đã tiến hành lo hậu sự vào chiều 19-3.

Vợ ông Dũng tâm sự: "Gia đình chúng tôi cũng chẳng ai muốn phải ở trong tình cảnh éo le ấy. Nhưng biết làm sao được, tâm lý của bố mẹ nào chẳng lo lắng cho con. Lo lắng quá nên thành mù quáng, mất tỉnh táo. Giờ thì mọi việc cũng đã xong rồi, tôi cũng chỉ mong mọi người đừng thêu dệt thêm về chuyện đó nữa. Việc đó khiến gia đình tôi cảm thấy rất mệt mỏi".