Bị đánh bầm dập vì nhắc hàng xóm không nhổ bậy ra thang máy

Chị V. bị tấn công sau khi nhắc nhở hàng xóm nhổ nước bọt trong thang máy. (Ảnh FB: T.A)

Sự việc xảy ra tại chung cư HH4B, khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tối 27.12.

Theo phản ánh của chị Đ.T.K.V. (39 tuổi, trú tại chung cư HH4B, khu đô thị Linh Đàm), khoảng 21h45 ngày 27.12, chị V. đã đi thang máy lên căn hộ của mình ở tầng 28.

Quá trình di chuyển, chị V. thấy chị Q. nhổ nước bọt ra sàn thang máy. Thấy phản cảm, chị V. đã nhắc nhở chị Q. không nên khạc nhổ nơi công cộng, giữ vệ sinh chung.

Tuy nhiên, do chị Q. đã phản ứng lại nên chị V. liền nói để lên tầng 36 xem ở phòng nào góp ý với trưởng tầng. Sau đó, chị V. bị chị Q. và anh H. (chồng chị Q.) tấn công, đạp vào người, cào khắp cổ. Xô xát khiến chị V. bị bầm dập, xước xát ở cánh tay và vùng ngực.

Liên quan đến sự việc trên, Thượng tá Nguyễn Văn Thái – Trưởng Công an phường Hoàng Liệt xác nhận, có sự việc xô xát giữ chị Đ.T.K.V. và chị Q. sau khi chị V. góp ý chuyện chị Q. nhổ nước bọt ra thang máy. Tuy nhiên, về thông tin chồng chị Q. tham gia đánh chị V. thì ông chưa nắm được.

Thượng tá Thái cho biết, xô xát làm chị V. bị thương nhẹ. Tuy nhiên, do chị V. và chị Q. đều là cư dân sinh sống trong cùng một tòa nhà nên công an phường và ban quản lý tòa nhà đã vận động hai bên hòa giải để sống vui vẻ.

“Xô xát xảy ra giữa 2 người phụ nữ là do mâu thuẫn bột phát chứ không phải do thủ tức từ trước hay mâu thuẫn nợ nần. Người hành hung chị V. hiện đang mang bầu”, thượng tá Thái nói.

Khi được hỏi về việc công an phường có xử lý hành vi nhổ nước bọt gây mất vệ sinh nơi công cộng đối với chị Q. hay không?, Thượng tá Thái cho biết, việc xử lý hành chính công an phường có thể thực hiện được, tuy nhiên, việc quan trọng hơn là chị Q. đã nhận ra lỗi và xin lỗi chị V. Công an phường cũng đề nghị ban quản lý tòa nhà, trưởng tầng góp ý với chị Q. nâng cao ý thức giữ gì về sinh chung.

“Vụ việc mâu thuẫn nhỏ, hai bên sống cùng tòa nhà nên chúng tôi hòa giải để hai bên sống với nhau vui vẻ”, Thượng tá Nguyễn Văn Thái nói.