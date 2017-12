Bị can Trịnh Xuân Thanh dự kiến sẽ được xét xử trong tháng 1-2018

Sáng 25-12, trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, Luật sư (LS) Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết ngày 22-12, VKSND Tối cao đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Như vậy, LS Quynh là luật sư thứ 4 được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Thanh. Trước đó cơ quan điều tra cũng đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Lê Văn Thiệp (Văn phòng luật sư Toàn Cầu) và 2 luật sư khác thuộc Đoàn luật sư Hà Nội để tham gia bào chữa cho bị can Thanh.

Nói về vụ án này, LS Quynh cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa tiếp cận được hồ sơ vụ án, trong khi đó đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Với 18.000 bút lục nhưng dự kiến xử vào ngày 10-1-2018 sẽ quá gấp gáp. Bởi còn việc các bị can khiếu nại cáo trạng, trả lời khiếu nại… Với 18.000 bút lục hồ sơ liệu VKS có đọc được trong 06 ngày để ban hành Cáo trạng? Tòa án có 06 ngày để xem toàn bộ hồ sơ, để ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử và tống đạt cho các bị cáo trước 15 xét xử theo luật định (?). Luật sư chỉ có 15 ngày vừa chụp hồ sơ 18.000 bút lục, in ấn nghiên cứu, tiếp xúc bị cáo, thu thập thêm chứng cứ bào chữa...

Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn gấp thế này thì làm sao bảo đảm khách quan, công bằng, đúng trình tự thủ tục tố tụng để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia tố tụng.

Tôi sẽ đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo việc xem xét toàn diện vụ án, cũng như quyền của bị can”.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, bị can Trịnh Xuân Thanh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng 9-2016.

Gần một năm sau khi bị truy nã, Bộ Công an ra thông báo cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến trực ban hình sự Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú vào ngày 31-7-2017. Bị can Thanh được xác định có sai phạm trong vụ án thất thoát gần 3.300 tỉ đồng ở PVC và vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

Đồng thời mới đây bị can Thanh còn bị đề nghị truy tố trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại PVP Land và Cty Cổ phần Minh Ngân mà cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) cùng nhiều đồng phạm.

Theo đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm chiếm đoạt 49 tỉ đồng trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn giá thị trường lúc đó.