Bệnh viện huy động toàn lực cứu nạn nhân vụ cháy chung cư cao cấp

Thứ Sáu, ngày 23/03/2018 08:55 AM (GMT+7)

Nhiều phụ nữ cùng con nhỏ bị ám khói đen, nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương để được sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện. Ảnh: VnExpress

Trao đổi nhận với PV qua điện thoại, Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Nghiệm, PGĐ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, từ 2 giờ sáng, bệnh viện đã điều 2 xe cấp cứu cùng với hàng chục bác sĩ, điều dưỡng tích cực cấp cứu cho nạn nhân.

"Trong 2 xe, có 1 xe thường trực tại chỗ để sơ cấp cứu cho nạn nhân, 1 xe còn lại chuyên chở các nạn nhân nặng hơn đến bệnh viện và nạn nhân tử vong đến nhà tang lễ", bác sĩ Nghiệm nói.

Bác sĩ Nghiệm cũng thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện tiếp nhận 12 trường hợp trong đó có 2 bệnh nhi đã ổn định và chuyển về khoa chăm sóc. "10 bệnh nhân còn lại vẫn đang nằm ở phòng cấp cứu, trong đó có 1 nam mang quốc tịch Trung Quốc, đa phần các nạn nhân bị ngạt khí. Bệnh viên tập trung 40 bác sĩ, điều dưỡng để chăm sóc cho các nạn nhân", bác sĩ Nghiệm nói.

Ngoài ra, trong số 10 bệnh nhân đang nằm cấp cứu có 4 nạn nhân đang trong tình trạng khá nặng, bệnh viện đang tích cứu cấp cứu.

Trong khi đó, TS- BS Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc bệnh viện quận 8 cho biết, ngay khi nhận được thông báo bệnh viện cũng đã huy động 2 xe cấp cứu cùng hàng chục bác sĩ, điều dưỡng vận chuyển các nạn nhân đến các bệnh viện.

"Tình hình rất căng thẳng nên bệnh viên chúng tôi tập trung hết lực lượng để cấp cứu và vận chuyển các nạn nhân đến các bệnh viện khác", bác sĩ Thủy nói.

Được biết, hiện có 13 người tử vong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, trong đó có 8 nạn nhân được an táng tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, 5 nạn nhân an táng ở nhà tang lễ An Bình.