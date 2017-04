Bé gái bị mù mắt, gia đình đòi nhà trường bồi thường 1 tỉ đồng

Thứ Bảy, ngày 29/04/2017 09:43 AM (GMT+7)

Ngày 29-4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo về vụ kiện của gia đình học sinh 6 tuổi bị ném mù mắt khi học tại trường của Phòng GD-ĐT huyện Tĩnh Gia. Hiện vụ việc đang chờ tòa án giải quyết vào ngày 16-5 tới đây.

Mắt trái bé P.A. bị mù vĩnh viễn do bị bạn ném thước vào mặt tại trường

Báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Tĩnh Gia cho biết vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 15-1-2016, trong giờ ra chơi tại Trường tiểu học Hải An (xã Hải An, huyện Tĩnh Gia), em L.N.T. nô đùa cùng em N.H.Q.B.. Trong khi nô đùa, em T. đã dùng thước bằng gỗ bị gãy ném về phía em B. và không may trúng mắt trái em Vũ P.A. (cùng học lớp 1A) khiến mắt em P.A. bị tổn thương nặng.

Em P.A. sau đó đã được đưa tới trạm xá sơ cứu rồi được đưa lên tuyến trên để điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, lập biên bản vụ việc, cử đại diện đến thăm hỏi động viên và kêu gọi ủng hộ từ cán bộ giáo viên, phụ huynh nhà trường được 10 triệu đồng.

Trong báo cáo này cũng cho biết trong và sau thời gian điều trị ngoài Hà Nội, em P.A. ở với mẹ tại tỉnh Yên Bái nên nhà trường không đến thăm hỏi cháu được. Đến dịp Tết Nguyên đán (2016), em P.A. mới về địa phương. Lúc này, nhà trường có cử đại đến gia đình thăm hỏi và trao tiếp số tiền hơn 15 triệu đồng nhưng gia đình đã từ chối.

Đến ngày 19-10-2016, nhà trường nhận được giấy mời của Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc đến giải quyết đơn kiện đòi bồi thường hơn 1 tỉ đồng của gia đình em P.A.. Tuy nhiên, phiên xét xử diễn ra vào ngày 18-4 đã tạm hoãn. Dự kiến phiên xét xử sẽ mở lại vào ngày 16-5 tới.

Còn theo phản ánh của chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, ngụ xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; là mẹ của em P.A.), vào chiều ngày 15-1-2016, gia đình nhận được thông tin con gái bị bạn ném thước vào mắt. Sau đó cháu được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa rồi chuyển ra Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) điều trị.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc

“Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán mắt của con tôi bị thương tích nghiêm trọng, có thể bị mù mắt vĩnh viễn. Sau khi phẫu thuật và điều trị gần 2 tháng, gia đình đưa cháu về tiếp tục đi học. Trong thời gian con tôi bị nạn, điều trị tại bệnh viện, gia đình nhận được 10 triệu đồng từ hội cha mẹ học sinh quyên góp”- chị H. thông tin.

Theo người thân của em P.A., gia đình không oán trách học sinh nam gây ra sự việc vì các cháu còn nhỏ, chưa hiểu biết chuyện. Nhưng gia đình bức xúc vì nhà trường thiếu trách nhiệm vì từ khi cháu P.A. điều trị về nhà, không có giáo viên hay lãnh đạo nhà trường đến hỏi thăm.

Tuy nhiên, trong báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, Phòng GD-ĐT huyện Tĩnh Gia cho rằng việc gia đình nói nhà trường đứng ngoài cuộc là không đúng sự thật.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, cho biết sở sẽ làm báo cáo gửi Bộ GD-ĐT về việc này, đồng thời yêu cầu nhà trường thuyên xuyên thăm hỏi, động viên cháu và gia đình.