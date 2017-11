Bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc kháng sinh

Sau tiêm bé co giật, tím tái và tử vong (ảnh minh họa)

Theo phản ánh của người nhà, bệnh nhi 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện này.

Người nhà bệnh nhi cho biết, bé 2 tháng tuổi được tiêm Ceftriaxone điều trị viêm phổi 8 ngày nay tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh. Nhưng đến mũi tiêm trưa 16-11, đúng ngày bé được ra viện, thì bé co giật, tím tái và tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà bệnh nhi bức xúc, vây quanh bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến bé tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, BS Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh xác nhận, đúng là sự việc trên xảy ra tại bệnh viện chiều 16.11.

Theo BS Nam, bệnh nhi 2 tháng tuổi vào viện điều trị đã đến nay đã được 14 ngày. Bệnh nhi được xác định viêm phổi nặng phải điều trị tích cực. Do bệnh khá nặng, bệnh nhi được chỉ định tiêm thuốc Percef (Ceftriaxon) – thuốc do Châu Âu sản xuất. Bệnh nhi được tiêm bằng máy (do còn quá nhỏ). Hơn nữa, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đã thực hiện tiêm bằng máy cho tất cả bệnh nhi đến điều trị tại đây để đảm bảo an toàn, chính xác.

Cũng theo ông Nam, sau khi bé có phản ứng sốc phản vệ, bệnh viện cấp cứu tích cực và đã mời kíp cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương về hỗ trợ nhưng bé không qua khỏi.

Khi bé tử vong, bệnh viện đã mời Viện Giám định pháp y (Bộ Công an) giải phẫu pháp y và báo Sở Y tế Bắc Ninh thành lập hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân.

BS Nam cho biết, hiện toàn bộ lô, vỏ thuốc thực hiện tiêm cho bệnh nhi đã được niêm phong. Thuốc sử dụng tiêm cũng được lưu tại BV. Kết luận cuối cùng về nguyên nhân sự việc BV sẽ chờ kết quả của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu nguyên nhân khiến bệnh nhi tử vong nghĩ nhiều tới sốc phản vệ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.