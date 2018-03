Bảo vệ chung cư Carina: “Thà chết khi cứu người chứ không thể bỏ mặc nạn nhân”

Chủ Nhật, ngày 25/03/2018 10:00 AM (GMT+7)

Cháy chung cư 13 người chết Sự kiện:

Chứng kiến cảnh gào khóc cầu cứu của trẻ em, phụ nữ trong đám cháy chung cư Carina, nhóm bảo vệ cho biết thà chết khi cứu người chứ không thể bỏ mặc các nạn nhân trong khói lửa.

Bảo vệ Gia An và Thanh Sang cho biết thà chết khi cứu người chứ không thể bỏ mặc nạn nhân

Chiều 24.3, nhóm bảo vệ công ty Gia Khang, đơn vị nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh chung cư Carina (phường 16, quận 8, TP.HCM) đã đến viếng, chào tạm biệt đồng nghiệp dũng cảm Trần Văn An tại căn nhà cấp bốn nằm trong hẻm đường An Dương Vương (quận 8).

Anh An là bảo vệ dũng cảm đã hướng dẫn, đưa hàng chục người thoát ra khỏi biển khói lửa khi tầng hầm chung cư Carina bốc cháy. Nam bảo vệ này cũng là người đến gõ cửa từng căn hộ trong chung cư để thông báo cháy nhưng khi đến tầng 5 thì anh bị ngạt khí tử vong.

Vừa thắp xong nén hương cho đồng nghiệp Trần Văn An, bảo vệ Trần Gia An (21 tuổi) nói trong nấc nghẹn. “Chú An chết khi chạy trong làn khói đen đặc, đi gõ cửa từng căn hộ để thông báo cháy”.

Trong ký ức của bảo vệ trẻ này, bảo vệ Trần Văn An là người hiền lành, dễ gần gũi và hay giúp đỡ đồng nghiệp.

Đồng nghiệp thắp hương, viếng bảo vệ dũng cảm Trần Văn An tử vong khi cứu người trong đám cháy chung cư Carina

Theo Gia An, rạng sáng 23.3, bảo vệ Văn An, cùng bảo vệ Thanh Sang (22 tuổi) và mình chốt trực tại block A của chung cư Carina. Khi phát hiện cháy, cả 3 đã lao vào hiện trường cứu người.

“Khi phát hiện cháy, em cùng anh Sang cầm bình chữa cháy xịt vô dãy xe máy đang rực lửa ở tầng hầm. Chú An chạy lên lầu tri hô, thông báo cho người dân biết. Đời em chưa thấy đám cháy nào khủng khiếp như vậy nhưng lúc đó không có sợ”, Gia An kể.

Đám cháy bùng phát mỗi lúc một lớn ở bãi giữ xe tầng hầm kèm theo nhiều tiếng nổ, An và Sang vứt bình chữa cháy chạy lên các lầu trên để cứu người. Trong bóng tối kèm khói đặc quánh, An và Sang gào lên khi nhiều cư dân từ các tầng trên đang chạy ào ào xuống bằng lối thang bộ. Hai bảo vệ trẻ hét lớn cho cư dân biết không thể thoát ra ngoài bằng lối này vì khói lửa đã bao trùm. Thời điểm này nhiều phụ nữ, trẻ em gào khóc, cầu cứu trong tuyệt vọng.

Do “thuộc nằm lòng” lối thang bộ nên An và Sang cùng bảo vệ Trần Văn An đã phá cửa một căn hộ, hướng dẫn cư dân vào đó tránh khói độc. Họ ném các tấm nệm ở lầu 1 xuống đất đồng thời nối vải màn, ga giường làm dây, biến nơi đây thành lối thoát hiểm. Hàng chục người được nhóm bảo vệ đưa xuống đất an toàn khi khói lửa mỗi lúc một lớn. Có một phụ nữ cùng con nhỏ bị ngất ngoài hành lang ở lầu một cũng được nhóm bảo vệ đưa vào lối thoát này để xuống đất an toàn.

Hỏa hoạn chung cư Carina khiến 13 người tử vong, hàng chục người bị thương

Theo lời Gia An, trong lúc các nạn nhân đang thoát khỏi đám cháy theo lối ban công ở lầu 1 thì bảo vệ Trần Văn An tiếp tục lao lên các tầng trên gõ cửa từng căn hộ để thông báo cháy.

“Chú An cùng với chúng tôi cứu người rồi chú ấy chạy đi hỗ trợ các cư dân khác khi nghe tiếng kêu cứu. Chúng em chạy lên chạy xuống các lầu không biết bao nhiêu lần để cõng trẻ em, phụ nữ thoát ra theo hướng này. Khi khói lửa bốc lên, chúng em rút lên các tầng trên để cứu người và tìm chú An nhưng tìm hoài cũng không thấy”, Gia An kể.

Theo Gia An, anh đã leo lên khu vực tầng 1 và tầng 2 để đưa các em nhỏ, người già thoát ra ngoài trước. Tiếp đến, khói bốc ra quá nhiều nên An cùng đồng nghiệp chỉ còn cách đưa cư dân leo ngược lên tầng thượng.

Trong khói lửa bịt bùng, giữa sống và chết chỉ trong gang tấc nhưng nhóm bảo vệ khi nghe tiếng cầu cứu ở khu vực nào đều lao đến hỗ trợ đưa các nạn nhân tránh xa khu vực có khói độc.

Tiếng phụ nữ, trẻ em gào khóc cầu cứu trong tuyệt vọng. Nhiều người ngất vì ngạt. Nhóm bảo vệ cũng không thở nổi, mắt cay xè nhưng trong đầu những “người hùng” này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu càng nhiều người càng tốt.

“Em cùng chú An và các đồng nghiệp khác chỉ nghĩ một điều là cứu người. Mình là đàn ông thanh niên không thể để cảnh người gặp nạn cầu cứu trong tuyệt vọng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Thà em chết trong biển lửa chứ không thể không cứu các nạn nhân”, bảo vệ Thanh Sang nói trong buồn bã khi không thể cứu được nhiều người.

“Khi lực lượng chữa cháy đến chúng em đi tìm chú An nhưng lối thang bộ khói lửa đã dày đặc nên không ai biết thông tin gì về chú. Đến trưa thì biết thông tin chú An mất. Trước khi xảy ra cháy, chú An có xin phép nghỉ để ngày 23.3 đi đám cưới một người bà con nhưng hỏa hoạn đã cướp mạng sống của chú ấy”, Sang nói.

Vụ cháy khiến 163 ô tô, xe máy bị thiêu rụi

Trước đó, rạng sáng 23.3 ngọn lửa bùng phát tại tầng hầm chung cư Carina kèm theo khói đen dày đặc. Hỏa hoạn đã khiến 13 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Liên quan đến vụ cháy tại chung cư Carina, UBND quận 8 cho biết có tất cả 163 xe máy và ô tô bị cháy ở tầng hầm.

Ông Ngô Thành Tuấn Bí thư Quận ủy quận 8 cho biết hiện cơ quan chức năng đang gấp rút triển khai công tác khám nghiệm trong thời gian ngắn nhất để người dân sớm trở lại sinh hoạt.