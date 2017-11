Bão giật cấp 11 áp sát, 3 tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận căng mình ứng phó

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 14. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Vùng gió mạnh do bão trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km về phía bắc, 100km về phía nam tính từ vùng tâm bão.

Tối 18.11, ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết địa phương đang túc trực 24/24 để ứng phó với cơn bão số 14 dự báo ảnh hưởng trực tiếp vào tỉnh Bình Thuận.

Theo ông Nam, 10h sáng nay, tỉnh đã cấm biển. “Hiện địa phương đã huy động tất cả lực lượng để phòng chống, ứng phó với cơn bão có diễn biến phức tạp này. Nhiều khu vực ven biển, khu vực xung yếu đã có lực lượng ứng trực để ứng phó với tình huống xấu khi bão đổ bộ vào. Tỉnh cũng thông báo đến toàn thể bà con trên địa bàn biết sáng và trưa mai bão sẽ vào đất liền, không nên chủ quan”, ông Nam nêu.

Ông Nam cho biết, trong sáng nay Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Biên phòng, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thông tin, liên lạc đến các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng đi của bão, có phương án tránh trú an toàn.

Bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa hồi đầu tháng 11 khiến tỉnh này bị thiệt hại nặng

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 14, trong 12-24 giờ tới, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Do mưa lớn kết hợp xả lũ của các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, trên các sông khu vực tỉnh Bình Thuận có khả năng đạt cấp báo động 1, 2 và trên báo động 3.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại phương án đối phó với bão, chỉ đạo kiểm tra lại việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh, trú bão. Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 18 đến hết ngày 20.11.

Nhiều lồng bè, nuôi tôm, cá của người dân Vạn Ninh, Khánh Hòa bị bão càn quét tan tành

Ông Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết hiện đang ở hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 14 sắp đổ vào. Địa phương đã triển khai những biện pháp cần thiết sẵn sàng ứng phó với bão. Các tàu thuyền đã được kêu gọi trú ẩn và thông báo hướng đi của bão. Hiện tỉnh đang di dời những hộ dân có nhà khu vực ven sông, biển đến nơi an toàn.