Bàng hoàng phát hiện cán bộ Sở Xây dựng Hà Giang và vợ con chết trong xe Mercedes

Hiện trường nơi phát hiện xe 3 người chết trong xe Mercedes. Ảnh: P.G.H

Ngày 20/3, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an TP.Hà Giang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ việc 3 người trong 1 gia đình tử vong trong chiếc xe Mercedes đỗ tại xã Phương Độ, TP.Hà Giang.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 20/3, người dân phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mercedes đậu bên đường thuộc xã Phương Độ đã lâu nhưng không di chuyển nên đã kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện 3 người tử vong trong xe.

Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính các nạn nhân được xác định là 2 vợ chồng anh T.Đ.M (44 tuổi, phường Trần Phú, TP Hà Giang) và chị N.B.N (39 tuổi) cùng cháu bé trai mới 8 tháng tuổi là con thứ 2 vợ chồng anh M.

Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Trần Phú cho hiết, hiện anh M đang công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, còn chị M đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Giang cho biết, vụ việc vợ chồng anh M và cháu bé tử vong đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang thụ lý điều tra.