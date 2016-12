Ảo thuật gia chuyên nghiệp đầu tiên ở Sài Gòn

Nghệ sĩ Mạc Can: Đừng so sánh ảo thuật của tôi với cha tôi, tội nghiệp lắm Cha tôi biết tiếng Pháp (do hồi nhỏ được học trường Tây), ngoài ra ông còn biết tiếng Trung Quốc, tiếng Campuchia. Má tôi là người Quảng Đông, bị ông tán đổ, chấp nhận bỏ nhà theo cha tôi sống phiêu bạt đến hết đời. Ông thường thức thâu đêm suốt sáng để nghiên cứu nghĩ ra trò mới. Mỗi khi tìm ra trò mới ông lại gọi tôi tới biểu diễn cho xem. Ông tìm ra những điều ít ai ngờ. Như ảo thuật với rubik, ông mày mò chế biến thế nào mà đưa cục rubik cho khán giả vặn chỉnh tùy thích, khi đưa lại ông chỉ cầm ném lên một cái, trong vài giây rơi xuống khối rubik đã trở lại sáu mặt, sáu màu như cũ. Tôi chỉ học lỏm cha tôi sau cánh gà được một ít vì 14 tuổi tôi cũng bỏ nhà đi lang bạt y như cha hồi trước. Tài ảo thuật của tôi chỉ là dùng hài hước để khán giả cười, chớ đừng so sánh tôi với cha tôi tội nghiệp lắm. Nói về ảo thuật thì đúng là “cha dạy học, con đốt sách”. Tài của cha tôi là siêu đẳng.