Từ dự án “treo” đến phá rừng ồ ạt Dự án Khu du lịch cao cấp New City VN của Công ty TNHH New City VN được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1-2008 và được UBND tỉnh Phú Yên trao giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7-2008. Thời điểm đó, dự án này được xem là dự án du lịch có quy mô rất lớn với tổng mức đầu tư đăng ký lên đến hơn 4,3 tỉ USD. Tuy nhiên, một thời gian dài sau đó dự án chững lại. Mãi đến tháng 9-2014, dự án trên được UBND tỉnh Phú Yên cấp lại giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư Hàn Quốc, mức đầu tư đăng ký giảm còn 1 tỉ USD. Ngày 14-4-2015, Công ty TNHH New City VN có văn bản đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép san nền để khởi công dự án Khu du lịch cao cấp New City VN. Ngày 20-4-2015, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh khi đó, ký công văn giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các sở Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT cùng các ngành liên quan nghiên cứu các nội dung đề nghị của Công ty TNHH New City VN về xin cấp giấy phép san nền để khởi công dự án; tổng hợp và sớm có báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định diện tích, kinh phí trồng rừng thay thế, trình phê duyệt để thông báo cho nhà đầu tư nộp vào quỹ phát triển rừng của tỉnh. Tiếp đó, ngày 21-5-2015, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ký công văn gửi Sở KH&ĐT, trong đó thống nhất về nguyên tắc thời gian động thổ của dự án trên vào ngày 24-6-2015. Ngày 27-6-2015, Công ty TNHH New City VN tổ chức lễ động thổ dự án này tại xã An Phú. Đến cuối năm 2016, chủ đầu tư thuê Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên và Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm tiến hành triệt hạ, san dọn 116 ha rừng phòng hộ tại xã An Phú. Ngày 31-10-2016, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến tận khu rừng đã bị triệt hạ tặng bằng khen cho hai doanh nghiệp này và chủ đầu tư. Tại cuộc họp giao ban thực địa ngày 10-1-2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với cơ quan liên quan đến ngày 10-2 phải hoàn tất việc chặt cây phi lao trong phạm vi các hạng mục đang thi công. Đến cuối tháng 2-2017, UBND tỉnh mới có công văn giao Sở TN&MT rà soát các thủ tục để UBND tỉnh bổ sung hồ sơ, tài liệu trình Thủ tướng chấp thuận chuyển mục đích đất rừng phòng hộ thực hiện dự án. Ngày 12-4, Sở TN&MT mới kiến nghị UBND tỉnh giao cho sở này tổng hợp để UBND tỉnh báo cáo các bộ TN&MT, NN&PTNT trình Thủ tướng xem xét, quyết định chuyển mục đích rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên.