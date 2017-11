2 vợ chồng giáo viên được phát hiện tử vong tại nhà riêng

Chiều 19-11, ông Phan Chuyển, Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến 2 vợ chồng giáo viên cùng tử vong.

Theo ông Chuyển, vào khoảng 20h tối 18-11, người thân bàng hoàng phát hiện bà Nguyễn Thị K.L. (50 tuổi, ở thôn Thuận Lộc, xã Hương Giang) tử vong tại nhà riêng.

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị lo hậu sự cho bà L. thì tiếp tục phát hiện ông Trần H. (51 tuổi, chồng bà L.) treo cổ tự vẫn ở sau vườn nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đông đã cắt cử cán bộ đến hiện trường điều tra, làm rõ.

Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an xác định bà L. tử vong do bị siết cổ; riêng ông H. tử vong do treo cổ, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Được biết vợ chồng bà L. và ông H. đều là giáo viên đang công tác tại địa phương và 2 người đã có 3 người con.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an làm rõ.