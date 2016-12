2 thanh niên chết bất thường trước Trường ĐH Quy Nhơn

Thấy 2 thanh niên nằm sấp trên bồn hoa dải phân cách đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định – đoạn trước Trường ĐH Quy Nhơn, người đi đường đến kiểm tra thì phát hiện họ đã chết từ trước đó.

Trưa 31-12, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã đưa thi thể 2 thanh niên (chưa xác định được danh tính) vừa phát hiện tại dải phân cách đường An Dương Vương về nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết và chờ thân nhân đến nhận dạng.

Hiện trường phát hiện thi thể 2 thanh niên

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, một số người đi đường phát hiện 2 thanh niên trên nằm sấp cạnh nhau trên bồn hoa dải phân cách đường An Dương Vương nên dừng xe, đến gần kiểm tra. Kết quả, họ đã xác định 2 nạn nhân tử vong từ trước đó.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện một chiếc xe máy gần nơi 2 thanh niên tử vong với nhiều dấu hiệu bị hư hỏng do trượt ngã. “Bước đầu, qua xem xét hiện trường, chúng tôi nghi 2 thanh niên trên tử vong do tai nạn giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang truy nguồn gốc chiếc xe máy được phát hiện gần hiện trường để xác định danh tính 2 nạn nhân trên và tiếp tục mở rộng điều tra”, nguồn tin từ Công an TP Quy Nhơn cho biết.