 14 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 2/9

Hiện trường vụ tai nạn giữa 3 xe khách trên cao tốc Hà Nội- Lào Cai sáng 2/9. Ảnh Nhất Nguyễn

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng UBATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an, trong ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông khiến chết 14 người tử vong; 9 người bị thương.

Trong đó, có 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hà Nội- Lào Cai rạng sáng 2/9 giữa 3 xe khách. Sau vụ tai nạn, 11 người bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Theo ông Thái, tại Hà Nội, từ 17h00 ngày 1/9/2017, tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình có nhiều người dân về đổ dồn về bến bắt xe về quê nghỉ lễ. Do vậy, một số tuyến đường như Giải Phóng, Xã Đàn, Xuân Thủy, Nguyễn Chí Thanh xảy ra ùn tắc giao thông.

Sáng 2/9, tiếp tục xảy ra ùn tắc trên tuyến vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ do phương tiện ô tô cá nhân trên tuyến tăng quá cao.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, cuối giờ chiều 1/9 xảy ra ùn tắc tại các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc Lộ. Trên tuyến Quốc Lộ 1 hướng về miền Tây, mưa lớn khiến nhiều đoạn bị ngập cục bộ gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

“Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 50 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và việc nhà xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh”, ông Thái thông tin.