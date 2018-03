Rối loạn tiêu hóa nên dùng men vi sinh hay men tiêu hóa?

Men vi sinh khác gì men tiêu hóa?

Men vi sinh còn gọi là probiotic, là những vi khuẩn có lợi (lợi khuẩn) cho đường ruột.

Đường ruột của chúng ta khi khỏe mạnh được cân bằng bởi các loại vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại với tỷ lệ vàng là 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn.

Các chủng lợi khuẩn sẽ tiết enzym tiêu hóa thức ăn, lên men thức ăn, sản xuất acid lactic, acid hóa đường ruột và ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn có hại giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, hạn chế nhiễm trùng tiêu hóa, khắc phục tình trạng loạn khuẩn ruột, giúp cho hệ miễn dịch tại đường ruột tăng cường hoạt động. Nhờ đó, đường ruột được khỏe mạnh để thực hiện tốt chức năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn.

Như vậy việc bổ sung các men vi sinh, nhằm nâng cao sức đề kháng cho đường ruột là cần thiết.

Men vi sinh là những vi khuẩn có lợi cho đường ruột

Men tiêu hóa và men vi sinh hoàn toàn khác nhau. Men tiêu hóa có thành phần là các men (enzym) tiêu hoá thức ăn (giúp cắt thức ăn thành những phần tử nhỏ để dễ dàng hấp thu vào máu). Một số loại men tiêu hoá có ở tuyến nước bọt để tiêu hoá tinh bột, men tiêu hoá do dạ dày tiết ra để tiêu hoá một phần đạm, chất béo tiêu hoá do enzym ở gan và mật tiết ra và một số chất đạm, chất xơ khó tiêu hoá do lợi khuẩn tiết ra.

Men tiêu hóa được bác sĩ chỉ định khi nghi ngờ hoặc có bằng chứng là bị thiếu một hoặc vài loại men tiêu hóa cụ thể nào đó hoặc muốn tăng cường thêm khả năng tiêu hóa thức ăn trong một khoảng thời gian ngắn. Thông thường bác sỹ cần cho xét nghiệm để biết chính xác loại men tiêu hoá nào đang bị thiếu rồi mới kê đơn, người bệnh ko nên tự ý mua men tiêu hoá về dùng. Hơn thế nữa lạm dụng men tiêu hóa sẽ làm ức chế khả năng tiết ra enzym tự nhiên của cơ thể.

Rối loạn tiêu hóa cần bổ sung Men vi sinh hay Men tiêu hóa?

Trong thực tế hai sản phẩm này có sự hỗ trợ khác nhau trong điều trị tiêu hóa.

Rối loạn tiêu hóa là chứng bệnh rất thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là ở trẻ em. Đây không phải là căn bệnh nguy hiểm gây chết người nhưng lại gây ra rất nhiều phiền toái cho sinh hoạt. Nếu rối loạn tiêu hóa kéo dài sẽ dẫn đến các bệnh mạn tính về đường tiêu hóa và dẫn đến ung thư.

Nguyên nhân sâu xa của rối lọan tiêu hóa là do số lượng lợi khuẩn trong đường ruột bị giảm, dẫn đến loạn khuẩn đường ruột, không đủ enzym tiêu hóa thức ăn. Để chấm dứt tình trạng này không bị tái phát, việc quan trọng nhất là phải bổ sung lợi khuẩn từ các loại Men vi sinh để cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Bổ sung lợi khuẩn giúp cho hàng rào chất nhầy trên thành ruột có thêm một lớp bảo vệ, đồng thời giúp tiêu hóa hết những sản phẩm tiêu hóa còn dư thừa trong ống tiêu hóa, giúp cho vận động của đường tiêu hóa quay trở về bình thường nên dần dần hết các triệu chứng đau bụng, đau quặn bụng, sôi bụng, hết trướng bụng, đầy bụng, ăn không tiêu. Đặc biệt đối với những trường hợp phải điều trị bệnh bằng kháng sinh, nên dùng kèm với men vi sinh để bổ sung lợi khuẩn, càng sớm càng tốt.”

Tuy nhiên, lợi khuẩn đường ruột rất dễ bị tiêu diệt khi đi qua axit dạ dày, đặc biệt là loại lợi khuẩn quan trọng nhất của đường ruột là Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido), chúng chiếm hơn 90% tổng số lượng lợi khuẩn đường ruột, nên rất ít men vi sinh có thành phần Bifido hoặc có thì tỷ lệ đưa được lợi khuẩn Bifido sống sót đi qua dạ dày xuống đến đường ruột rất thấp chỉ đạt dưới 1% .

