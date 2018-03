Phát hiện 5 cây thảo dược dễ kiếm hỗ trợ điều trị huyết áp thấp hiệu quả

Thứ Bảy, ngày 04/11/2017 00:00 AM (GMT+7)

Bệnh huyết áp Sự kiện:

Theo Đông y, bệnh huyết áp thấp là biểu hiện của “khí huyết hư”. Chứng bệnh này không chỉ phổ biến ngày nay, mà nó đã lan rộng trong nhân loại từ thời xa xưa.

Dân gian từng truyền tai nhau công dụng của một số thảo dược, được nhiều lương y nổi tiếng sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho vua chúa, cung tần, mĩ nữ trong cung khi khí huyết bị hao tổn như: Sinh khương, Ích mẫu, Hương phụ, Dạ Cẩm, Bồ công anh,... Hãy cùng tìm hiểu những cây thuốc Nam này để xem công dụng của chúng ra sao.

1. Hương phụ

Một trong những loại cỏ mà loài Ngỗng ưa thích đó chính là cây Hương phụ. Cây cỏ này rất đỗi quen thuộc với chúng ta, nhưng ít ai biết rằng Hương phụ lại là vị thuốc quý được dùng để chữa nhiều chứng bệnh khách nhau.

Hương phụ hay còn gọi là cỏ gấu, củ gấu, cỏ cú, sống trên đất nước lợ hoặc nước mặn. Cây mọc rải rác trong vườn, trên nương, bãi cỏ, bãi cát,...Hương phụ có vị cay, hơi đắng, ngọt, tính ấm, có tác dụng hành khiếu, khai uất, thông kinh, tiêu sưng giảm đau, có tác dụng tốt trong việc lưu thông khí huyết. Hương phụ được dùng để trị nhiều bệnh khác nhau như: chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, viêm tử cung mạn tính, các bệnh phụ nữ trước và sau khi sinh đẻ; chữa đau dạ dày, ăn uống không tiêu, nôn mửa, tiêu chảy,...

Hương phụ tốt người bị huyết áp thấp, tụt huyết áp thường xuyên

Không những thế, hương phụ còn có tác dụng lưu thông đường hô hấp, giúp những người đang bị uất nghẹn, mệt mỏi, thở tốt hơn. Hương phụ có tác dụng hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu giúp giảm nhanh các triệu chứng của huyết áp thấp. Khí huyết điều hòa, từ đó giúp nâng chỉ số huyết áp một cách ổn định và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm do huyết áp thấp gây ra như: suy giảm trí nhớ, nhũn não, tai biến mạch máu não,...

2. Sinh khương

Sinh khương hay chính là Gừng tươi, một trong những gia vị quen thuộc trong những bữa ăn hằng ngày và cũng là vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh khác nhau.

Sinh khương có nguồn gốc từ Châu Á và được trồng khắp Việt Nam. Thường sống nơi đất mùn ẩm, ưa bóng. Bộ phận dùng làm thuốc của Sinh khương là thân rễ. Khi thu hái, người ta sẽ cắt bỏ thân lá và rễ tơ, rửa sạch đất, phơi hoặc sấy khô.

Sinh khương có vị cay, tính hơi ấm, có tác dụng chống lạnh, tiêu đờm, chặn nôn, giúp tiêu hóa tốt, chữa đau bụng lạnh dạ đi ngoài. Sinh khương chứa những dưỡng chất có lợi cho việc tăng cường tuần hoàn máu, giúp lưu thông máu tốt hơn như amino axit và các khoáng chất. Các chất chống oxy hóa và hợp chất như gingerol (C 17 H 26 O 4 ), zingerzone (C 11 H 14 O 3 ) , shogaol (C 17 H 24 O 3 ) trong sinh khương có tác dụng điều chỉnh huyết áp.

Gừng là một vị thuốc quý điều trị huyết áp thấp hiệu quả

3. Ích Mẫu

Ích mẫu, còn được gọi là cây chói đèn. Có tên khoa học là L. heterophyllus Sweet, thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae. Đây là cây thảo sống hằng năm, có chiều cao hơn 1m, thân vuông, ít phân nhánh thường mọc ở đồng bằng hoặc trung du.

Ích mẫu có vị cay, hơi đắng, tính mát, đi vào kinh can và tâm bào nên có tác dụng hoạt huyết, khứ ứ, sinh tân (thải huyết ứ, sinh huyết mới), lợi thủy tiêu thũng. Các hoạt chất của Ích mẫu có tác dụng trên huyết áp, tim mạch, hệ thần kinh, tử cung, kháng sinh với một số vi trùng.

Ích mẫu cũng là vị thuốc có tác dụng trị nhiều bệnh cho chị em như điều kinh tiêu thủy, chữa kinh nguyệt không đều (rối loạn kinh nguyệt), đau bụng kinh, kinh nguyệt ra nhiều, máu ứ tích tụ sau khi sinh đẻ, làm an thai, giảm đau, thống kinh, bế kinh, phù nề cổ trướng... Đặc biệt, Ích mẫu có thể giúp giảm nhanh các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, choáng váng, đau đầu, mệt mỏi,...của huyết áp thấp nhờ công dụng bổ máu, tăng tạo máu, tăng cường tuần hoàn máu của mình.

Ích mẫu tăng tạo máu, tăng cường tuần hoàn máu

4. Bồ Công Anh

Bồ công anh là loại cây thảo, sống ở độ cao 1000-2500m, thường phân bố chủ yếu ở Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang,...

Bồ công anh có vị ngọt, hơi đắng, tính hàn, có tác dụng giải độc, tiêu viêm, thanh nhiệt, tán kết. Bồ công anh là một vị thuốc có tính lợi mật, ích cho gan, bổ đắng, dẫn lưu gan mật, tản máu, lọc máu, chống hoại huyết, lợi tuần hoàn.

Trong Đông y, Bồ công anh được dùng để chữa rất nhiều bệnh khác nhau trong đó có bệnh huyết áp thấp. Người bị huyết áp thấp thường cảm thấy mệt mỏi, chán ăn dẫn đến cơ thể suy nhược, thiếu máu, tụt huyết áp thường xuyên. Trong Bồ công anh có chứa nhiều chất sắt tương đương trong rau dền, hàm lượng vitamin A cao gấp bốn lần rau diếp và rất giàu các nguyên tố vi lượng như magie, potassium, calcium, sodium và nhất là vitamin C, B. Ngoài ra, Bồ công anh còn chứa protein, chất béo, tinh bột... sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, nâng đỡ và tăng cường hoạt động của các cơ quan nội tạng, gia tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Bồ công anh tốt cho người huyết áp thấp suy nhược cơ thể, chán ăn, mệt mỏi

5. Dạ Cẩm

Dạ cẩm, còn gọi là cây Loét mồm, Dây ngón cúi, Chạ khẩu cẩm, là một vị thuốc mọc hoang rất nhiều ở các vùng đồi núi đặc biệt là vùng núi phía Bắc nước ta. Dạ cẩm có vị ngọt, hơi đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm dịu cơn đau, tiêu viêm, lợi tiểu.

Theo kinh nghiệm truyền lại, Dạ cẩm có tác dụng chữa đau dạ dày, điều trị viêm loét dạ dày. Các thành phần hóa học của Dạ cẩm có tác dụng giảm đau, trung hòa axit trong dạ dày, giảm thiểu triệu chứng ợ chua, đầy bụng, chướng hơi, làm lành vết thương, vết loét. Nhiều người bị huyết áp thấp có chức năng hệ tiêu hóa kém, không hấp thụ được dinh dưỡng từ thức ăn. Dạ dày hoạt động không tốt dẫn đến hấp thụ kém chất dinh dưỡng, gây suy nhược cơ thể và dẫn đến tình trạng thiếu máu, tụt huyết áp thường xuyên. Dạ cẩm giúp hỗ trợ quá trình nâng huyết áp ổn định đồng thời ổn định dạ dày, chữa ăn uống kém tiêu cho người bị huyết áp thấp.

Dạ cẩm có tác dụng ổn định dạ dày, chữa chứng ăn uống kém tiêu của người huyết áp thấp

Nguyên tắc điều trị huyết áp thấp là phối hợp giữa việc nâng chỉ số huyết áp lên mức bình thường và bồi bổ cơ thể, tăng sức bền, sức chịu đựng của cơ thể, từ đó tránh tái phát tình trạng tụt huyết áp. 5 loại thảo dược này có những đặc tính khác nhau, khi kết hợp lại với nhau người bệnh sẽ nhận được một lúc nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Sự kết hợp tuyệt vời của 5 vị thuốc quý này chính là thành phần có trong sản phẩm Thăng Áp Khang, giúp hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của huyết áp thấp như: hoa mắt, chóng mặt, choáng váng, mệt mỏi, đau đầu và ngăn ngừa tái phát tình trạng tụt huyết áp. Đây là bài thuốc quý cho người bị huyết áp thấp, tụt huyết áp thường xuyên, phụ nữ sau sinh, phụ nữ say tàu xe do huyết áp thấp.

Để tìm mua sản phẩm có 5 vị thuốc trên, hãy xem TẠI ĐÂY

Xem thêm: Người trung niên bị tụt huyết áp, mất ngủ lâu ngày mà không biết cách này thì quá phí!

Bạn đọc có thắc mắc về bệnh huyết áp thấp, tụt huyết áp vui lòng gọi tới Tổng đài Chăm sóc sức khỏe 1800 6659 (miễn cước) để được các Dược sĩ hỗ trợ tư vấn.