Người Nhật chỉ cách “xử lý” rối loạn tiêu hóa lâu năm

Rối loạn tiêu hóa nếu để lâu ngày sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm (ảnh minh họa)

Rối loạn tiêu hóa thường có các triệu chứng: đau bụng, đại tiện nhiều lần trong ngày, phân lúc táo, lúc lỏng, sống phân, phân mùi tanh, có bọt, đầy bụng, trướng hơi, trung tiện nhiều, buồn nôn, người mệt mỏi,… Rối loạn tiêu hóa tuy không nguy hiểm, nhưng nó làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài sẽ biến chứng thành các bệnh như: trĩ, sa trực tràng, viêm đại tràng, viêm ruột, hội chứng ruột kích thích, ung thư đại tràng,…

Trong đường ruột của con người có một hệ vi khuẩn, trong đó có cả vi khuẩn có hại và vi khuẩn có lợi (lợi khuẩn), tỷ lệ vàng để hệ tiêu hóa khỏe mạnh là (85% lợi khuẩn – 15% vi khuẩn gây hại). Lợi khuẩn có tác dụng tiết enzym tiêu hóa thức ăn, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế các vi khuẩn gây hại, tăng cường hệ miễn dịch, sản xuất vitamin nhóm B, K”.

Nhưng khi bị rối loạn tiêu hóa thì tỷ lệ này bị phá vỡ nên gây ra các triệu chứng rối loạn đại tiện, nhưng người bệnh lại chỉ chú trọng chữa triệu chứng bằng các loại thuốc: cầm tiêu chảy, nhuận tràng thấy tình trạng thuyên giảm là thôi. Nhiều lần bị rối loạn tiêu hóa lợi khuẩn giảm dần, nên ăn uống không cẩn thận, uống nhiều thuốc kháng sinh thì lại bị lại.

Cách “xử lý” rối loạn tiêu hóa của người Nhật

Cách xử lý rối loạn tiêu hóa của người Nhật rất đơn giản bằng cách bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido), vì nó chiếm 99% tổng số lượng lợi khuẩn đường ruột và cư trú chủ yếu ở đại tràng. Vì vậy, bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido sẽ cân bằng tỷ lệ (85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn) trong đường ruột và giúp đường ruột khỏe mạnh và phòng ngừa các bệnh đường ruột.

Bổ sung lợi khuẩn Bifido giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Tuy nhiên, lợi khuẩn Bifido lại rất nhạy cảm với môi trường axit dạ dày, thường rất khó sống sót để đi vào ruột non và đại tràng. Do đó, hầu hết các hãng men vi sinh hiện nay đều chỉ đưa được 1% lợi khuẩn vào ruột non, không thể xuống được đại tràng.

Các nhà sáng chế của Công ty Jitan Nhật Bản đã phát minh ra công nghệ bảo vệ SMC (Seamless Micro Capsule) sản xuất ra men vi sinh Bifina – bảo vệ lợi khuẩn sống trong viên nang hình cầu liền mạch không vết nối, có 2 lớp màng bọc kép kháng axit. Nhờ công nghệ này, men vi sinh Bifina đưa được lợi khuẩn sống đi qua axit dạ dày vào tận ruột non và đại tràng, đạt tỷ lệ trên 90%, nhanh chóng cân bằng tỷ lệ vàng 85% lợi khuẩn - 15% hại khuẩn.

Lợi khuẩn Bifido cư trú trên hệ lông nhung ở thành ruột, các chất độc từ thức ăn đưa vào sẽ được lông nhung hút giữ lại, lợi khuẩn sẽ xử lý các chất độc để đào thải ra ngoài, giúp giảm tải gánh nặng cho gan và thận, ngăn các chất độc ngấm vào máu đi vào cơ thể.

Ngoài ra, men vi sinh Bifina có công thức ưu việt 3 trong 1: 2,5 tỷ lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido), 1 tỷ lợi khuẩn Lactobacillus và chất xơ hòa tan Oligosaccharide, giúp bổ sung cả chất xơ hòa tan là thức ăn cho lợi khuẩn, đồng thời giúp nhuận tràng, giúp bề mặt phân mềm mượt để đại tiện được dễ dàng.

Sử dụng men vi sinh Bifina của Nhật Bản là một giải pháp thông minh hỗ trợ hiệu quả cho người bị rối loạn tiêu hóa, giúp người bệnh cải thiện các cơn đau, có thể thoải mái ăn uống, du lịch, không còn lo lắng, căng thẳng bệnh sẽ tái phát.