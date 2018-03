Mùa hè là mùa của rối loạn tiêu hóa

Lactomin Plus BỔ SUNG LỢI KHUẨN, BỤNG KHỎE MỖI NGÀY. Lactomin Plus với 3 loại lợi khuẩn, bao vi nang, hoạt độ nước dưới 0,2%, giúp bổ sung vi khuẩn có ích, tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Hỗ trợ phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón do loạn khuẩn đường ruột Dùng cho người bị rối loạn tiêu hóa, do dùng kháng sinh dài ngày, tiêu chảy, đi ngoài phân sống, ăn kém, ăn khó tiêu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây Nhà sản xuất: Novarex Co., LTD 94 Gak-ri 1-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gun, Chuncheongbuk-do , Hàn Quốc Phân phối bởi: Công ty TNHH TM Dược phẩm Bình Nguyên Địa chỉ: 13C Hồ Biểu Chánh, P.12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM ĐT: 028.38447-829 Giấy Xác nhận Nội dung QC số 02466/2016/XNQC