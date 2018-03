Lạ: Khám phá 3 cây thuốc giúp người huyết áp cao dễ ngủ, ngủ sâu

Thứ Bảy, ngày 03/06/2017 00:00 AM (GMT+7)

Bệnh huyết áp

Khám phá 3 cây thuốc quý giúp người huyết áp cao dễ ngủ, ngủ sâu, sáng dậy thoải mái, huyết áp ổn định

Lý do người cao huyết áp, tim mạch hay bị mất ngủ

Bệnh huyết áp, tim mạch là chứng bệnh thường gặp, đặc biệt ở người trung niên gây rối loạn tuần hoàn máu trong cơ thể, đặc biệt là giảm tuần hoàn máu não

Trong khi đó, não bộ là cơ quan thần kinh tối cao nhạy cảm nhất với việc nhận máu, các chất dinh dưỡng và oxy. Vì vậy ở người cao huyết áp thường bị các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, khó chịu và rối loạn giấc ngủ với biểu hiện chủ yếu là:

(1) Mất ngủ;

(2) Ngủ không sâu, dễ bị tỉnh giấc;

(3) Buổi sáng thức dậy sớm, ban ngày hay buồn ngủ và luôn cảm thấy mệt mỏi.

Ngủ không đủ giấc khiến cơ thể không được nghỉ ngơi gây mệt mỏi, thần kinh căng thẳng và huyết áp càng rối loạn theo xu hướng tăng lên “chóng mặt”, tăng nguy cơ tai biến.

Vòng tròn luẩn quẩn giữa huyết áp cao và mất ngủ làm gia tăng nguy cơ tai biến (Nguồn ảnh: Internet)

Làm sao để ngủ ngon, ổn định huyết áp

Với huyết áp cao: các Bác sĩ thường khuyên bệnh nhân dùng thuốc trị cao huyết áp , tim mạch đều đặn

Với bệnh mất ngủ: không nên dùng thuốc an thần ngay vì nó không giải quyết được “gốc rễ” của việc mất ngủ mà có nguy cơ gây nhiều tác dụng phụ như hại gan, thận, lú lẫn, trầm cảm…mà nên sử dụng 1 số thảo dược vừa giúp an thần kinh, dễ ngủ vừa ổn định huyết áp.

Khám phá 3 thảo dược an thần kinh, ổn định huyết áp cho người huyết áp cao, tim mạch

PGS.TS.Nguyễn Duy Thuần (Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh) cho biết có một số dược liệu có tác dụng tạo giấc ngủ ngon rất tốt với những người cao huyết áp như:

– Nữ lang: Các sesquiterpen (trong đó có acid valerenic và dẫn chất của acid valerenic) và các iridoid ester (valepotriate) là thành phần chính có trong Nữ lang có tác dụng chống co thắt, chống co giật, hạ huyết áp, an thần kinh và gây ngủ.

Nữ lang châu Âu (Valeriana officinalis L. – luôn là một trong 5 thảo dược có doanh thu cao nhất trên thị trường châu Âu); Các nước EU tiêu thụ nhiều các sản phẩm từ Nữ lang đặc biệt làm thuốc chống căng thẳng (antistres) và an thần kinh

Nữ lang – “Vua của các loài thảo dược trị mất ngủ” ở châu Âu (ảnh: Internet)

-Bình vôi: chứa rotundin – một hoạt chất vừa có tác dụng an thần gây ngủ, vừa có tác dụng giảm đau, ổn định huyết áp. Trên lâm sàng, Bình vôi được dùng trong các trường hợp lo âu, căng thẳng do các nguyên nhân khác nhau dẫn đến mất ngủ, hoặc giác ngủ đến chậm. Bình vôi hoặc hoạt chất chiết ra từ Bình vôi (Rotundin) được dùng giảm đau trong các trường hợp đau do co thắt ở đường tiêu hoá, tử cung, đau dây thần kinh, đau đầu, cao huyết áp và đau cơ – xương – khớp, sốt cao gây co giật.

Củ Bình vôi giúp an thần kinh, ổn định huyết áp hiệu quả (ảnh: Internet)

-Trinh nữ: thành phần chính có trong Trinh nữ là các alkaloid, flavonoid và các triterpen; Mimoside, mimosine, hợp chất Se, D-penitol, 2”-o-rhamnosylisoorientin, 2”-o-rhamnosylorientin, protein, tannin là những hoạt chất chính giúp an thần kinh, tăng cường giấc ngủ

Theo Y học cổ truyền, hầu hết các bộ phận của cây xấu hổ đều được dùng làm thuốc. Trinh nữ có vị ngọt, hơi đắng, tính lạnh, hơi độc; có tác dụng thanh can hỏa, an thần, tiêu tích, giải độc thường dùng trong các bài thuốc dưỡng tâm, an thần, giải độc cho cơ thể. Trên lâm sàng người ta thường dùng Trinh nữ trị cao huyết áp và mất ngủ

Cây Trinh nữ – Vị thuốc quý giá cho người mất ngủ do huyết áp cao (ảnh: Internet)

Sự kết hợp giữa các thảo dược quý như Nữ lang, Bình vôi, Trinh nữ giúp người cao huyết áp dễ ngủ, ngủ sâu, huyết áp ổn định mà hoàn toàn an toàn, không gây tác dụng phụ. Người bệnh sau khi sử dụng các thảo dược này sẽ thấy đầu óc thoải mái, dễ chịu, dễ ngủ hơn, ngủ sâu, sáng dậy không bị mệt mỏi. Huyết áp vì thế cũng được ổn đinh hơn. Hiện nay, bài thuốc này đã được bào chế thành dạng viên nén tiện dùng trong sản phẩm Goldream.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh